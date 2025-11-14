روبرت ليفاندوفسكي ضد هولندا .. نجم برشلونة "ليس منتهي الصلاحية" وجنسيته البولندية تظلمه وسط الأساطير

"الجنسية تظلم صاحبها".. هذه حقيقة أثبتتها كرة القدم، منذ تاريخ نشأتها وحتى الآن؛ حيث يوجد العديد من النجوم الكبار الذين لم يحققوا شيئًا على المستوى الدولي، بسبب ضعف منتخباتهم.

ويُعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، من بين هؤلاء اللاعبين؛ حيث لا يزال يتعرض للنكسات مع منتخب بلاده، وآخرها ضد هولندا.

منتخب بولندا اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1) مع هولندا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدّمت بولندا بهدف سجله ياكوب كامينسكي، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يُعادل الهولنديين في الدقيقة 47، بواسطة ممفيس ديباي.

وبهذه النتيجة.. حافظت هولندا على صدارتها لـ"المجموعة السابعة" من التصفيات الأوروبية، برصيد 17 نقطة من 7 مباريات؛ وبفارق 3 نقاط عن منتخب بولندا "الوصيف".

ويحتاج البولنديون لخسارة هولندا في الجولة الأخيرة من التصفيات، مع تجاوزهم فارق الـ13 هدفًا بينهما، من أجل التأهُل مباشرة إلى المونديال دون خوض الملحق؛ وهو أمر أشبه بالمستحيل.

وتحل بولندا ضيفة على مالطة، بينما يستضيف منتخب هولندا نظيره الليتواني، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور روبرت ليفاندوفسكي في مباراة بولندا وهولندا، مساء يوم الجمعة..