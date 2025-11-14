Robert Lewandowski Barcelona Poland (Goal Only)Goal AR
روبرت ليفاندوفسكي ضد هولندا .. نجم برشلونة "ليس منتهي الصلاحية" وجنسيته البولندية تظلمه وسط الأساطير

ظهور جيد لليفاندوفسكي رغم سقوط منتخبه..

"الجنسية تظلم صاحبها".. هذه حقيقة أثبتتها كرة القدم، منذ تاريخ نشأتها وحتى الآن؛ حيث يوجد العديد من النجوم الكبار الذين لم يحققوا شيئًا على المستوى الدولي، بسبب ضعف منتخباتهم.

ويُعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، من بين هؤلاء اللاعبين؛ حيث لا يزال يتعرض للنكسات مع منتخب بلاده، وآخرها ضد هولندا.

منتخب بولندا اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1) مع هولندا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدّمت بولندا بهدف سجله ياكوب كامينسكي، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يُعادل الهولنديين في الدقيقة 47، بواسطة ممفيس ديباي.

وبهذه النتيجة.. حافظت هولندا على صدارتها لـ"المجموعة السابعة" من التصفيات الأوروبية، برصيد 17 نقطة من 7 مباريات؛ وبفارق 3 نقاط عن منتخب بولندا "الوصيف".

ويحتاج البولنديون لخسارة هولندا في الجولة الأخيرة من التصفيات، مع تجاوزهم فارق الـ13 هدفًا بينهما، من أجل التأهُل مباشرة إلى المونديال دون خوض الملحق؛ وهو أمر أشبه بالمستحيل.

وتحل بولندا ضيفة على مالطة، بينما يستضيف منتخب هولندا نظيره الليتواني، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور روبرت ليفاندوفسكي في مباراة بولندا وهولندا، مساء يوم الجمعة..

    روبرت ليفاندوفسكي يحقق أرقامًا فردية رائعة مع منتخب بولندا

    نعم.. مهاجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي لم يسجل في مباراة منتخب بلاده بولندا ضد هولندا، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ إلا أنه ساهم بشكلٍ فعال في نتيجة التعادل (1-1).

    ليفاندوفسكي صنع هدف بولندا الوحيد في الشباك الهولندية؛ والذي سجله ياكوب كامينسكي، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

    وبهذه التمريرة الحاسمة؛ واصل ليفاندوفسكي أرقامه الرائعة على المستوى الفردي، رغم أنه لا يلعب في منتخبٍ كبير.

    والجميع يركز على أرقام الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مع منتخبي البرتغال والأرجنتين؛ إلا أن ما يحققه ليفاندوفسكي مع منتخب بحجم بولندا، يستحق الاحترام أيضًا.

    * أرقام روبرت ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا:

    - مباريات: 162.

    - مساهمات تهديفية: 124.

    - أهداف: 87.

    - تمريرات حاسمة: 37.

    كل هذه الأرقام تجعلنا نتخيل ونتساءل في نفس الوقت.. "كيف سيكون عدد أهداف ليفاندوفسكي وتمريراته الحاسمة إذا كان يرتدي قميص أحد المنتخبات الكبيرة؟!".

    من قال إن روبرت ليفاندوفسكي لا يعرف يلعب كرة؟

    بالعودة إلى الهدف الذي صنعه مهاجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، في مباراة منتخب بلاده بولندا ضد هولندا، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ سنجد الكثير من المهارة الكروية والذكاء معًا.

    والكثيرون يقولون إن ليفاندوفسكي لا يجيد اللعب، عندما يخرج من منطقة الـ18، وأن مهارته الوحيدة تكون أمام مرمى المنافسين.

    لكن.. مهاجم برشلونة رد على كل هذه الأحاديث؛ من خلال ما فعله في هدف بولندا ضد هولندا، مساء يوم الجمعة.

    وأثبت ليفاندوفسكي مهارة كبيرة؛ وذلك باستلامه الكرة في منتصف ملعب هولندا، ثم الالتفاف بشكلٍ رائع والتمرير بين دفاعات الخصم.

    أي أن لعبة ليفاندوفسكي جمعت بين مهارات الاستلام والالتفاف والتمرير؛ ليجعل زميله ياكوب كامينسكي، وجهًا لوجه مع الحارس الهولندي بارت فيربروجن.

    مجهود كبير من روبرت ليفاندوفسكي في مباراة بولندا وهولندا

    وبعيدًا عن لعبة الهدف.. هُناك نقطتان في غاية الأهمية يجب الوقوف أمامهما، بعد ظهور مهاجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، في مباراة منتخب بلاده بولندا ضد هولندا، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ليفاندوفسكي لم يبخل بالجهد ضد هولندا؛ حيث كان يدخل في التحامات كثيرة مع الخصم.

    * ثانيًا: ليفاندوفسكي عندما تصل إليه الكرات أمام المرمى لا يرحم؛ حيث حدث ذلك في لقطة واحدة فقط وكاد يسجلها، لولا تألق الحارس الهولندي.

    وبالحديث عن النقطة الثانية تحديدًا؛ سنجد أن الكرة الوحيدة التي وصلت إلى ليفاندوفسكي أمام المرمى، كانت في الدقيقة 48.

    حتى أن هذه الكرة كانت ميتة تقريبًا؛ إلا أن مهاجم برشلونة مد قدمه قبل المدافع الهولندي، مع تسديدة متقنة صوب الحارس الهولندي بارت فيربروجن.

    ولولا تألق فيربروجن لكان ليفاندوفسكي ومنتخب بولندا، يحتفلان بتحقيق الفوز على هولندا، في ليلة الجمعة الساخنة.

    كلمة أخيرة.. روبرت ليفاندوفسكي "ليس منتهي الصلاحية"

    الملخص من كل ما سبق.. مهاجم نادي برشلونة ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي، لا يزال يملك الكثير ليقدمه؛ رغم كل الانتقادات التي توجه إليه.

    نعم.. ليفاندوفسكي يُعاني من تراجع في المستوى مع نادي برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ خاصة مع كثرة الإصابات، وتقدمه في العمر "37 سنة".

    إلا أن النجم البولندي وعلى الرغم من ذلك؛ يعيد اكتشاف نفسه كلما نظن أنه انتهى، وآخرها عندما سجل ثلاثية في فوز برشلونة (4-2) على سيلتا فيجو، في الجولة 12 من مسابقة الدوري الإسباني.

    ومن ثم.. قدّم ليفاندوفسكي مجهودًا رائعًا، مع بعض اللمسات الجيدة جدًا، في مباراة منتخب بلاده بولندا ضد هولندا، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

    الحكم على ليفاندوفسكي في هذه المباراة - سالفة الذكر -؛ يأتي بناء على إمكانات بولندا المحدودة، وسيطرة هولندا الكاملة على مجريات اللعب بالطبع.