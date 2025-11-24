"أستحق تقديرًا أكبر من ذلك"! .. رافينيا يحرج الصحفيين بسبب "الكرة الذهبية" ويؤكد: النكسة الأوروبية تؤلم نجوم برشلونة

النجم البرازيلي رافينيا دياز تألق بشدة مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.
تألُق رافينيا البالغ من العمر 28 سنة، في الموسم الرياضي الماضي، لم يقتصر على مجرد تسجيل الأهداف أو صناعتها؛ بل كيفية قيادته غرفة ملابس برشلونة، بالإضافة إلى قتاله داخل أرضية الملعب.
ويقدّم النجم البرازيلي حلولًا تكتيكية رائعة داخل أرضية الملعب، إلى الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة؛ خاصة في عملية الضغط على الخصوم، وكيفية كسر الخطوط بتحركه من الطرف إلى العمق.
* أرقام رافينيا دياز في الموسم الرياضي الماضي:
- مباريات: 57.
- دقائق: 4.661.
- مساهمات تهديفية: 60.
- أهداف: 34.
- تمريرات حاسمة: 26.
وتوّج رافينيا هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الماضي، برصيد 13 هدفًا؛ وذلك بالتساوي مع سيرهو جيراسي، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.
أما في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ فعانى رافينيا دياز من إصابة طويلة، أبعدته شهرين تقريبًا عن الملاعب.
وعاد النجم البرازيلي إلى مباريات برشلونة، بعد الشفاء من الإصابة؛ وذلك عندما دخل بديلًا في الدقيقة 81 من مواجهة أتلتيك بيلباو مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.
هذه المباراة فاز فيها برشلونة (4-0) على فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم؛ حيث سبقت القمة الكبيرة أمام تشيلسي الإنجليزي، المقررة مساء اليوم الثلاثاء.
ويحل برشلونة ضيفًا على تشيلسي، بملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.