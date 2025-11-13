Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
محمود خالد

"واثقون أن المنتخب السعودي لن يتأهل للنهائي" .. 3 أخطاء تورط رابطة الدوري بسبب جدولة كأس العرب!

رونامة دوري روشن تثير الكثير من الجدل..

أثارت رابطة دوري المحترفين السعودي، حالة من اللغط، فيما يتعلق بآلية جدولة مباريات المسابقة، خلال الموسم الجاري "2025-2026"، وروزنامة المباريات بعد بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، خلال شهر ديسمبر المُقبل.

وفي إطار فترة التوقف الدولي، ضمن أجندة الفيفا، يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، يومي 14 و18 نوفمبر، تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب.

  • FIFA Arab Cup TrophySC

    ماذا عن بطولة كأس العرب 2025؟

    ومن المقرر أن تقام النسخة الثانية من بطولة كأس العرب - تحت مظلة الفيفا - في قطر، خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر، حيث شهدت النسخة السابقة "2021"، تتويج منتخب الجزائر باللقب، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة (2-0)، فيما حصد منتخب قطر المركز الثالث، بفوزه على مصر بركلات الترجيح.

    وأسفرت قرعة كأس العرب 2025، عن أربع مجموعات، ستكتمل بالمنتخبات القادمة من مرحلة التصفيات، على النحو التالي..

    - المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا.

    - المجموعة الثانية: المغرب، السعودية، عمان أو الصومال، اليمن أو جزر القمر.

    - المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا.

    - المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان.

    وتقام مرحلة خروج المغلوب، بدءًا من الدور ربع النهائي، خلال يومي 11 و12 ديسمبر، ثم تُلعب مباراتا نصف النهائي في 15 ديسمبر، فيما تقام مباراة المركز الثالث والنهائي في 18 ديسمبر.

  • الخطأ الأول: ثقة في عدم التأهل للنهائي

    وفي هذا السياق، وجه الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، رسالة انتقاد إلى لجنة المسابقات التابعة للرابطة، عبر برنامج "نادينا"، بشأن جدولة مباريات دوري روشن، عقب كأس العرب، قائلًا إن الجدول يعد مؤشرًا على ضمان الرابطة بأن المنتخب السعودي لن يتأهل إلى المباراة النهائية.

    الحميدي أشار إلى روزنامة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، والتي ستنطلق في 19 ديسمبر، أي عقب يوم واحد من نهائي كأس العرب، كما سيشهد اليوم الأول، مشاركة أندية لديها لاعبون في المنتخب الذي سيشارك في البطولة، مثل الأهلي والتعاون والهلال.

    وقال الحميدي "لجنة المسابقات في الرابطة، إما أنها تتجه نحو تأجيل الجولة العاشرة إذا لعب المنتخب السعودي المباراة النهائية، أو أنها واثقة ثقة عمياء بأن المنتخب لن يصل للنهائي، وكلا الأمرين مرّ".

    من جانبه، قال الناقد أكرم طيري، إنه كان يجب على الرابطة، أن تضع ملحوظة في جدول الجولة العاشرة، تنص على أنه سيتم تأجيل الجولة في حالة تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية.

  • الخطأ الثاني: مباريات قمة بعد فترة التوقف .. الهلال الدليل

    وعن تلك الواقعة، استشهد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ورئيس مجلس إدارته السابق، برفض أندية الدوري الإسباني، لفكرة إقامة مباريات في مدينة ميامي الأمريكية، رغم أنه كان من شأنها أن تروج لكأس العالم، التي ستقام هناك في الصيف المُقبل، بداعي مسألة السفر والتضرر.

    ورصد الجابر خطأ آخر من قِبل لجنة المسابقات في الرابطة، بشأن جدولة المباريات، وهو وضع مباريات مهمة بعد أي فترة توقف دولي، مستشهدًا بكلاسيكو الأهلي والهلال، وأن الفريقين أبديا استياءهما من ذلك الأمر، كما أن فريقًا مثل الهلال، سيلعب 7 مباريات أخرى بدون ياسين بونو وخاليدو كوليبالي، اللذين يستعدان للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق بالمغرب في ديسمبر.

    وتساءل الجابر "من المسؤول عن جدولة المباريات؟ وما هي الآلية المتبعة لذلك؟ يفترض أن تكون الجدولة منظمة بشكل أكبر".

  • الخطأ الثالث: عدم توزيع مباريات الكلاسيكو

    وتطرق محمد خوجة، نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق، لرصد خطأ ثالث من قِبل لجنة المسابقات، في روزنامة المباريات هذا الموسم، وهو عدم توزيع مباريات القمة.

    وقال خوجة إن هناك أخطاء كثيرة في الجدولة، وعدم واقعية وتواصل مع الأندية بشأن الجدولة، مضيفًأ أن الجولات الأولى شهدت تباعًا العديد من مباريات الديربي والكلاسيكو، وكان يفترض مراعاة آلية توزيع تلك المباريات، كما كان ينبغي مراعاة قيمة بطولة كأس العرب، باعتبارها حدث كبير، منذ بداية الموسم.

  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    جولة ما بعد كأس العرب

    ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، عقب ختام بطولة كأس العرب، حيث تقام الجولة على مدار أيام 19 و20 و21 ديسمبر.

    اليوم الأول سيشهد ثلاث مباريات؛ بين ضمك والأهلي، والقادسية ضد الاتفاق، والتعاون مع الهلال، فيما يشهد اليوم الثاني، مواجهات الشباب والرياض، والفتح والأخدود، والحزم ضد الاتحاد، فيما تختتم الجولة بمباريات الفيحاء ونيوم، والنجمة ضد النصر، والخليج مع الخلود.

    ويتربع النصر في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور ثماني جولات، محافظًا على العلامة الكاملة "24 نقطة"، فيما يحل التعاون في الوصافة بـ21 نقطة، ثم الهلال ثالثًا بـ20 نقطة، والقادسية والأهلي في المركزين الرابع والخامس بـ17 و16 نقطة، بينما يأتي الاتحاد - حامل اللقب - في المركز الثامن بـ11 نقطة.