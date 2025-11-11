Ittihad Hilal RSL 2024-2025Getty
أحمد فرهود

بعد طلب الناديين .. رابطة الدوري السعودي تقرر تغيير موعد مباراتي الهلال والاتحاد في الجولة التاسعة

قرارات جديدة من الرابطة السعودية..

حسمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها النهائي، بشأن طلبات ناديي الهلال والاتحاد؛ بخصوص الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن 2025-2026.

الاتحاد يستضيف نادي الرياض، يوم 21 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما يواجه الهلال نظيره الفتح على ملعب "المملكة أرينا"، بعدها بـ24 ساعة فقط.

  • تعديل موعد مباراة الاتحاد والرياض في الجولة التاسعة

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الثلاثاء، موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلب نادي الاتحاد؛ بشأن تعديل توقيت مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الرياض، والمقررة يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.

    الصحيفة أوضحت أن الرابطة قررت انطلاق مباراة الاتحاد والرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة السادسة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -، في نفس اليوم 21 نوفمبر 2025؛ وذلك بدلًا من الساعة 4.45.

    وشددت الصحيفة على أن تعديل موعد المباراة، بناء على طلب العميد الاتحادي؛ جاء بعد التنسيق مع إدارة نادي الرياض، بشكلٍ رسمي.

  • الكشف عن الموعد الجديد لمباراة الهلال والفتح

    وعلى جانب آخر.. وافقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلب نادي الهلال؛ بشأن تقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء الثلاثاء؛ ستقام مباراة الهلال والفتح على ملعب "المملكة أرينا"، في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم السبت 22 نوفمبر 2025 - بتوقيت مكة المكرمة -.

    وكانت المباراة بين الزعيم الهلالي ونظيره نادي الفتح، من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 22 نوفمبر 2025؛ وذلك قبل قرار التعديل، من قِبل الرابطة السعودية المحترفة.

  Prince Nawaf bin Saad Hilal Fan

    جدولة الدوري أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع السعودي

    المثير في الأمر أن "جدولة" مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أشعلت جدلًا كبيرًا جدًا في الشارع الرياضي.

    آخر من علق على "جدولة" مباريات دوري روشن السعودي؛ كان الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال "غير الربحية".

    ابن سعد اعتبر أن نادي النصر هو أكثر المستفيدين من "الجدولة"؛ باعتبار أنه خاض مبارياتٍ سهلة، في بداية الموسم الرياضي الحالي.

    وقال رئيس الزعيم الهلالي: "النصراويون يقولون إنهم سيتورطون في ختام الموسم الحالي بسبب المباريات الكبيرة؟! (يضحك).. في نهاية العام الرياضي ستكون كافة الفرق قد أُنهكت".

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

  • Ittihad الاتحادkooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.