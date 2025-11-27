ليس آرسنال ولا بايرن ميونخ.. سيميوني يختار فريق مفاجىء للأقوى في دوري الأبطال

حافظ لوس كولتشونيروس على آماله في دوري أبطال أوروبا بفوزه الدرامي 2-1 على إنتر، الذي حسمه خوسيه ماريا خيمينيز بضربة رأس قوية في الدقيقة 93. ارتقى الأوروجواياني أعلى من الجميع لتسديد ركلة ركنية من أنطوان جريزمان، منهياً مباراة مثيرة تقلبت فيها النتيجة طوال الليل.

في وقت سابق، افتتح خوليان ألفاريز التسجيل لصالح أصحاب الأرض قبل أن يعادل بيوتر زيلينسكي النتيجة لصالح النيرازوري، مما مهد الطريق لنهاية مثيرة. وبهذا الفوز، الثالث لأتلتي في المسابقة، ارتفع رصيده إلى 9 نقاط، ليحافظ على أمله الضئيل ولكن الحقيقي في الوصول إلى دور الـ16 دون الحاجة إلى خوض مباراة فاصلة.

في المقابل، تعرض الضيوف لأول هزيمة لهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تحت قيادة كريستيان كيفو. ومع ذلك، لم يكن نبرة سيميوني بعد المباراة نبرة منتصرة على الإطلاق.

على الرغم من فوز آرسنال على بايرن ميونخ 3-1 ليظل الفريق الوحيد الذي يحافظ على سجله الخالي من الهزائم، وعلى الرغم من هزيمة أتلتيكو 4-0 أمام الجانرز في وقت سابق من الموسم، رفض سيميوني اعتبار فريق ميكيل أرتيتا معيارًا أوروبيًا. بدلاً من ذلك، قدم حكمًا حازمًا وغير متوقع بشأن من يتصدر المجموعة مع اقتراب المرحلة الحاسمة من المسابقة. مع تلاشي الاحتفالات في ملعب ميتروبوليتانو، حوّل الأرجنتيني التركيز من النتيجة إلى الصورة الأوروبية الأكبر، وخلقت تعليقاته اللحظة المثالية لإعلانه الذي احتل عناوين الصحف.