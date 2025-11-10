GOAL ONLY NOV Guide gfxGoal AR
دليلك للنجاة من توقف نوفمبر 2025: لا مجال للملل.. وقت الحساب في تصفيات المونديال، قمم عربية، ومتعة ترفيهية بعيدًا عن الكرة!

ماذا تشاهد هذه الأيام!

يُطبق الصمت على مدرجات الأندية، وتخفت أضواء الدوريات المحلية، لكن لا تنخدع بالهدوء، فتوقف نوفمبر 2025 ليس فترة راحة بل هو أسبوع الحسم العالمي بامتياز.

على عكس التوقفات الباردة، هذه هي نافذة الفيفا التي تشتعل فيها نيران تصفيات كأس العالم 2026 في كل ركن من أركان الكوكب، من أوروبا التي تحبس أنفاسها للجولات الأخيرة، إلى جولات عمالقة أمريكا الجنوبية الودية ومباريات عربية أخرى من العيار الثقيل.

إنه ليس توقفًا للملل، بل هو كرنفال عالمي من المباريات الرسمية والودية القوية التي لا تقبل القسمة على اثنين، جهز جدولك، لأن هذا هو دليلك الشامل للنجاة من فراغ الأندية والاستمتاع بكرة القدم في أبهى صورها الدولية، وليست كرة القدم فقط، دليلنا القادم يشمل أحداثًا ترفيهية في الكثير من المجالات المختلفة.

    أوروبا: جولة الحساب الأخيرة (تصفيات كأس العالم 2026)

    القارة العجوز هي المسرح الأبرز نحن في الجولتين الأخيرتين (9 و 10) من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم هنا يُحسم المتأهلون مباشرة، أو يُجبر الكبار على خوض الملحق المرعب.

    لا يوجد منتخب كبير في راحة، والجميع يخوض مباريات رسمية حاسمة لتأمين مقعده في المونديال.

    إنجلترا (مهمة تحصيل حاصل)

    الحكاية: يخوض منتخب الأسود الثلاثة آخر مباراتين في المجموعة بعد حسم التأهل المباشر.

    الخميس 13 نوفمبر: إنجلترا ضد صربيا | 22:45 بتوقيت السعودية (ملعب ويمبلي).

    الأحد 16 نوفمبر: ألبانيا ضد إنجلترا | 20:00 بتوقيت السعودية (في تيرانا).

    فرنسا (كتيبة مبابي في قمة نارية)

    الحكاية: المواجهة الأبرز لفرنسا هي ضد منافسها المباشر أوكرانيا، في مباراة قد تحسم صدارة المجموعة.

    الخميس 13 نوفمبر: فرنسا ضد أوكرانيا | 22:45 بتوقيت السعودية (في باريس).

    الأحد 16 نوفمبر: أذربيجان ضد فرنسا | 20:00 بتوقيت السعودية.

    إيطاليا (الأزوري في مهمة تجنب الملحق)

    الحكاية: حامل لقب اليورو السابق لا يريد تكرار مأساة الملحق، ويواجه اختبارًا حاسمًا في ميلانو ضد هالاند ورفاقه، بعد أن وصل لفارق ثلاث نقاط عن الصدارة قبل النهاية بجولتين، ويأمل في نتائج تفيده في آخر المشوار.

    الخميس 13 نوفمبر: مولدوفا ضد إيطاليا | 22:45 بتوقيت السعودية.

    الأحد 16 نوفمبر: إيطاليا ضد النرويج | 22:45 بتوقيت السعودية (في ميلانو).

    ألمانيا (المانشافت لضمان الصدارة)

    الحكاية: يسعى المنتخب الألماني لإنهاء التصفيات بقوة وضمان المركز الأول.

    الجمعة 14 نوفمبر: لوكسمبورج ضد ألمانيا | 22:45 بتوقيت السعودية.

    الاثنين 17 نوفمبر: ألمانيا ضد سلوفاكيا | 22:45 بتوقيت السعودية.

    إسبانيا والبرتغال (مباريات حاسمة للكبار)

    إسبانيا:

    السبت 15 نوفمبر: جورجيا ضد إسبانيا | 20:00 بتوقيت السعودية.

    الثلاثاء 18 نوفمبر: إسبانيا ضد تركيا | 22:45 بتوقيت السعودية.

    البرتغال (رفاق رونالدو):

    الخميس 13 نوفمبر: أيرلندا ضد البرتغال | 22:45 بتوقيت السعودية.

    الأحد 16 نوفمبر: البرتغال ضد أرمينيا | 17:00 بتوقيت السعودية.

    عمالقة أمريكا الجنوبية في جولة عالمية (مباريات ودية)

    بعيدًا عن ضغط التصفيات، تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية مباريات ودية قوية، أبرزها مواجهة عربية منتظرة.

    البرازيل (جولة في أوروبا وإفريقيا):

    السبت 15 نوفمبر: البرازيل ضد السنغال | 19:00 بتوقيت السعودية

    الثلاثاء 18 نوفمبر: البرازيل ضد تونس | 22:30 بتوقيت السعودية (في فرنسا).

    الأرجنتين (ميسي في رحلة إفريقية):

    الجمعة 14 نوفمبر: أنجولا ضد الأرجنتين | 19:00 بتوقيت السعودية

    الساحة العربية: قمم ودية وتحضيرات للبطولات

    يشهد هذا التوقف حركة نشطة للمنتخبات العربية، ما بين قمم ودية من العيار الثقيل، وتحضيرات لبطولات قادمة.

    القمة العربية الأبرز: السعودية ضد الجزائر

    الحكاية: ديربي عربي كبير بنكهة عالمية يجمع المنتخب السعودي بنظيره الجزائري في جدة.

    الزمان: الثلاثاء 18 نوفمبر | 19:30 بتوقيت السعودية (في جدة).

    المواجهة العالمية: تونس ضد البرازيل

    الحكاية: نسور قرطاج في اختبار هو الأقوى خلال هذا التوقف، بمواجهة بطل العالم 5 مرات.

    الزمان: الثلاثاء 18 نوفمبر | 22:30 بتوقيت السعودية (في فرنسا).

    تحضيرات مصر للبطولة العربية (منتخب المحليين):

    الحكاية: يستعد منتخب مصر للمحليين (بقيادة حلمي طولان) لخوض منافسات كأس العرب في ديسمبر.

    الجمعة 14 نوفمبر: مصر (للمحليين) ضد الجزائر (للمحليين) | (توقيت مسائي في القاهرة).

    الاثنين 17 نوفمبر: مصر (للمحليين) ضد الجزائر (للمحليين) | (توقيت مسائي في القاهرة).

    ودية إضافية للأخضر السعودي:

    الجمعة 14 نوفمبر: السعودية ضد ساحل العاج | 19:30 بتوقيت السعودية (في جدة).

    منتخب مصر الأول

    يشارك منتخب مصر الأول في بطولة "كأس العين" الدولية الودية المقامة حاليًا في الإمارات.

    إليك جدول مباريات المنتخب الأول:

    المباراة الأولى (نصف النهائي):

    مصر ضد أوزبكستان

    التاريخ: الجمعة 14 نوفمبر 2025

    التوقيت: 20:00 بتوقيت السعودية (السابعة مساءً بتوقيت القاهرة).

    المباراة الثانية (النهائي أو تحديد المركز الثالث):

    التاريخ: الاثنين 17 نوفمبر أو الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.

    الخصم: سيعتمد على نتيجة مباراته ونتيجة المباراة الأخرى في البطولة (التي تجمع بين إيران وكيب فيردي).

    بديل توقف الكبار: "مونديال الناشئين" يشتعل في قطر (كأس العالم تحت 17 سنة)

    بعيدًا عن ضغط تصفيات الكبار، تُقام حاليًا في قطر واحدة من أمتع بطولات الفيفا، وهي كأس العالم تحت 17 سنة 2025، والتي وصلت إلى قمة إثارتها بالتزامن مع فترة التوقف الدولي.

    أين وصلت البطولة؟ نحن الآن في اللحظة الحاسمة. انتهت مرحلة المجموعات للتو (يوم 10 نوفمبر)، وتتجه الأنظار إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ هذا الأسبوع، مما يجعلها وجبة كروية يومية مثالية لملء الفراغ.

    محطة الترفيه: ماذا تشاهد بعيدًا عن كرة القدم؟

    إذا شعرت بالإرهاق من ضغط التصفيات، أو كنت تبحث عن بديل بين المباريات، فإن هذه الأيام حافلة أيضًا بأحداث عالمية كبرى:

    الشاشات الكبيرة (السينما): عمالقة الأكشن والموسيقى

    The Running Man (يُعرض 14 نوفمبر): الحدث السينمائي الأبرز هذا الأسبوع. إعادة إنتاج لفيلم الخيال العلمي الشهير، وهذه المرة من بطولة النجم "جلين باول".

    Wicked: For Good (يُعرض 21 نوفمبر): مباشرة بعد التوقف، يُعرض الجزء الثاني (والأخير) من الفيلم الموسيقي الضخم "Wicked".

    Predator: Badlands (عُرض 7 نوفمبر): بدأ عرضه بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي، وهو فرصة ممتازة لمشاهدة أحدث أجزاء السلسلة الشهيرة.

    الشاشات الصغيرة (الستريمنج): عودة العمالقة

    Stranger Things 5 (يُعرض 26 نوفمبر): الحدث الأضخم على نتفليكس. صحيح أنه يُعرض بعد التوقف مباشرة، لكن هذا الأسبوع هو ذروة الحملة الترويجية لـ "بداية نهاية" المسلسل الأسطوري.

    Delhi Crime - Season 3 (يُعرض 13 نوفمبر): خلال التوقف مباشرة، تعود سلسلة الجريمة الهندية الشهيرة بموسم ثالث منتظر على نتفليكس.

    Squid Game: The Challenge - Season 2 (يُعرض 4 نوفمبر): بدأ عرض الموسم الثاني من برنامج المسابقات الواقعي الضخم، وهو مثالي للمشاهدة المتواصلة.

    رياضات أخرى:

    التنس: نهائيات ايه تي بي

    الحدث: البطولة الختامية لموسم التنس، تجمع أفضل 8 لاعبين في العالم (مثل ألكاراز وسينر) في تورينو.

    التاريخ: انطلقت في 9 نوفمبر، وتصل إلى ذروتها هذا الأسبوع بالنهائي يوم الأحد 16 نوفمبر.

    الفورمولا 1: ترقب سباق لاس فيجاس

    الحدث: جائزة لاس فيجاس الكبرى.

    التاريخ: السباق يوم السبت 22 نوفمبر. هذا الأسبوع هو فترة الراحة والتحضير الإعلامي قبل أحد أكثر السباقات إثارة وترقبًا على الروزنامة.

    موسم الرياض: بطولة السنوكر

    الحدث: بطولة موسم الرياض للسنوكر 2025

    التاريخ: تنطلق يوم 19 نوفمبر، مباشرة مع نهاية التوقف، وتجمع أبطال العالم.