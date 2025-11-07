بعد أنباء تفاوضه مع ريال مدريد .. رد سريع وحاسم من بايرن ميونخ على احتمالية رحيل أوباميكانو

من المقرر أن ينتهي عقد المدافع البالغ من العمر 27 عامًا في ملعب أليانز أرينا في 30 يونيو. مع دخول اللاعب الدولي الفرنسي الآن في العام الأخير من عقده، سيكون مؤهلاً لتوقيع اتفاقية ما قبل التعاقد مع أندية أجنبية في أقل من شهرين.

وقد أثارت هذه الحالة غير المستقرة قلق نخبة الأندية الأوروبية، بما في ذلك ريال مدريد وليفربول، مما أجبر بايرن على تسريع المفاوضات.

ويأتي تأكيد فرويند العلني بعد أن أكد الرئيس هربرت هاينر مؤخرًا أمل النادي في أن يوقع أوباميكانو عقدًا جديدًا.

وقال فرويند في مؤتمر صحفي: "ليس سراً أن هدفنا الرئيسي هو تمديد عقد أوبامكانو". "كما أنه ليس من المستغرب أن العديد من الأندية، لا أعرف أيها، مهتمة بأوبامكانو لأنه ببساطة يؤدي أداءً جيداً للغاية، وهو شخص رائع، وأحد أفضل المدافعين في العالم".

وأشار فرويند إلى أن المستوى الحالي للاعب، الذي شارك في 19 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، هو دليل على رضاه في ميونخ.

وأضاف أن اللاعب الدولي الفرنسي يشعر "براحة كبيرة جدًا"، مشيرًا إلى أن ذلك واضح في "الطاقة التي يبثها" على أرض الملعب.

ومع ذلك، أقر المدير الرياضي بأن الاتفاق ليس وشيكًا، قائلاً: "نحن في مفاوضات، ولكن لا يوجد أي جديد في الوقت الحالي".