"خيانة أمانة تسببت في ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه" .. باريس يقلب الطاولة على مبابي أمام القضاء ويطالب بتعويض خيالي!

اتخذ باريس سان جيرمان خطوة تصعيدية قوية أمام المحكمة، حيث ندد النادي بما اعتبره خرقًا جسيمًا من جانب كيليان مبابي لالتزاماته، ووصف النادي تصرفات لاعبه السابق، الذي قضى سبع سنوات في ملعب حديقة الأمراء، بأنها تنم عن خيانة للأمانة وتسببت في ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.

وشددت الإدارة الباريسية على أنها أمضت أكثر من عام في محاولات مضنية للتوصل إلى حل ودي يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، وأن المنظمات المعنية بالنزاع شجعت هذا التفاهم. لكن، وكما يؤكد النادي، فإن مبابي، بدلًا من البحث عن حل، قام بـ مهاجمة النادي باستمرار عبر وسائل الإعلام والإجراءات القانونية، وهو وضع وصفه النادي بالمؤسف للاعب نفسه ولسمعة كرة القدم الفرنسية.