"أنا وميسي نُحقق حاليًا ما تحدثنا عنه خلال وجودنا هناك" .. لويس سواريز يكشف عن خططه للعودة إلى برشلونة

بينما أبدع سواريز وميسي، إلى جانب نيمار، في العديد من المباريات وفازوا بمباريات مهمة وحصدوا جوائز، فإن الأوروجواياني يرتبط أيضًا بعلاقة خاصة خارج الملعب مع الفائز بكأس العالم 2022.

قال: "مع مرور السنين، تعرفنا على بعضنا البعض على أرض الملعب. وعلى مر السنين، تعرفنا على بعضنا البعض كثيرًا في الخارج. كل منا يعرف متى يكون الآخر في مزاج جيد، ومتى يكون في مزاج سيئ. الجميع يعرف متى يتم تبادل المحادثات الداخلية أو متى لا يشعر أحدنا بالرغبة في التحدث. نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا، والحقيقة هي أن الأطفال أيضًا يقضون ساعات طويلة يوميًا هنا في كرة القدم. الحقيقة هي أننا نعيش مرحلة جميلة ونستمتع بها... ننظر إلى بعضنا البعض أحيانًا ونبدأ في التفكير في أننا نحقق ما تحدثنا عنه في ذلك الوقت في برشلونة. أن نتمكن من الاستمتاع بآخر مرحلة لنا كلاعبين كرة قدم معًا".

كما أعرب اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عن آرائه حول كيفية مساعدة ميسي في تحول إنتر ميامي. "على أرض الملعب، هو شيء فريد، شيء لا يمكن تكراره، ويستمر في القيام بأشياء لا تصدق. لا يزال لديه ذلك الهوس بالرغبة في الاستمرار في الفوز مثلنا جميعًا. لكن بالطبع، ترى روحه تلك. هناك أوقات يفوز فيها الفريق لكنه يريد أن يسجل أحد زملائه، وإذا لم يسجل، يغضب ليو لأن ذلك اللاعب لم يسجل. إذا حدد الأهداف، فإنه يحققها وهذا ينعكس علينا جميعًا"، كما أكد.