استبعد أسطورة مانشستر يونايتد تيدي شيرينجهام انتقال كريستيانو رونالدو إلى مجال الإدارة، حيث يُعتبر من المرجح أن يحذو البرتغالي الأسطوري حذو ديفيد بيكهام بالدخول في مجال ملكية الأندية. اعترف النجم البرتغالي مؤخرًا أن التقاعد ليس بعيدًا عنه، وهو في سن الأربعين، مع تزايد التكهنات بشأن خطوته التالية.
"لن يكون تحت رحمة الإدارة" .. توقعات بسير كريستيانو رونالدو على خطى بيكهام بعد اعتزال كرة القدم
ماذا سيفعل رونالدو بعد تقاعده؟
التزم رونالدو بعقد جديد مع نادي النصر السعودي الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين، والذي من المقرر أن يستمر حتى صيف 2027. ومن المتوقع أن يشارك في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، بينما يواصل سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته الكروية.
يعترف رونالدو بأن حذاءه الذي حطم الأرقام القياسية سيُعلق للمرة الأخيرة في المستقبل القريب، حيث من المستحيل أن يستمر إلى الأبد. بعد أن بذل قصارى جهده لإتقان فن كرة القدم، سيكون من المفاجئ أن يقطع CR7 صلته باللعبة تمامًا بمجرد انتهاء مسيرته الكروية.
وقد وصفه الكثيرون بأنه مدرب محتمل للمنتخب البرتغالي، نظراً لفخره بتمثيل بلده، ولكن التدريب سيجلب له ضغوطاً لا يحتاجها الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية. وبدلاً من ذلك، يمكنه أن يستثمر جزءاً من ثروته الشخصية الضخمة في امتياز جديد أو في نادٍ عالمي قوي.
- Getty/GOAL
بيكهام التالي: لماذا سيتجنب رونالدو التدريب
يعتقد شيرينجهام، الذي كان جزءًا من فريق مانشستر يونايتد الفائز بثلاثية 1999، أن رونالدو من المرجح أن يسير على نفس خطى زميله الأيقوني رقم 7 أكثر من أن يحذو حذو وين روني ومايكل كاريك في مجال الإدارة.
قال المهاجم الإنجليزي السابق شيرينجهام لموقع Oddspedia "لا أرى كريستيانو رونالدو يدخل مجال الإدارة بعد تقاعده. من المرجح أن يمتلك ناديًا بدلاً من إدارته - مثلما فعل ديفيد بيكهام في إنتر ميامي.
"هناك أشياء أكبر وأفضل من أن يكون رونالدو مديرًا. إنه شخص يريد أن يغزو العالم؛ هذا من طبيعته وقد أظهر ذلك على ملاعب كرة القدم على مدى عقود. في منصب المالك، سيكون له إشراف كامل على عمليات النادي وموظفيه، مقارنة بكونه مديرًا، حيث سيكون تحت رحمة مجلس إدارة النادي.
"عالم إدارة أندية كرة القدم مختلف تمامًا عن مسيرة اللاعب، ولا أرى رونالدو يدخل هذا المجال كمدير فني".
العودة إلى مانشستر يونايتد؟ ماذا يخبئ المستقبل؟
نجم مانشستر يونايتد السابق ويس براون قال سابقًا إن رونالدو يمكنه فعل أي شيء يضعه في رأسه بعد اعتزاله. وعندما سُئل عما إذا كان CR7 سيحذو حذو رايان رينولدز وتوم برادي ويصبح مستثمرًا، قال: "لا أحد يعرف ما يريد كريستيانو رونالدو أن يفعله، لكن لا يمكنك التشكيك فيه بعد كل ما حققه. أعتقد أن الأمر يعتمد أولاً وقبل كل شيء على أدائه في السعودية، لأنه من غير الواضح ما إذا كان سيتوقف عن اللعب قريبًا - فهو لا يزال يسجل الأهداف لصالح النصر. لكنه بالتأكيد يمكنه الانتقال إلى غرفة اجتماعات مجلس الإدارة، فهو قادر على الابتعاد عن التدريب والانتقال إلى المستوى التنفيذي، 100٪. لماذا لا؟ إذا كان يستمتع بذلك، فسيكون الأمر مثاليًا له."
داني سيمبسون، أحد اللاعبين الذين عملوا مع رونالدو في أولد ترافورد، تحدث إلى جول عن احتمال عودة البرتغالي إلى مانشستر في منصب إداري: "لن أقول لا. إذا نظرت إلى عقليته، فمن الواضح أنه يهتم بالنادي. أعتقد أنه سيقول ذلك لأنه يرغب في العودة مرة أخرى ولكن بطريقة أخرى. لا أعتقد أنه أحب الطريقة التي غادر بها، لذا سيود العودة وجعل مانشستر يونايتد عظيماً مرة أخرى، على مستوى ما من اتخاذ القرارات.
من الواضح أن الجانب التجاري مختلف تمامًا، لكنه أيضًا رجل أعمال. لا يمكنك أن تنتقد الفريق الذي يحيط به. أود أن يفعل ذلك لأنني أعتقد أن لديه الكثير ليقدمه، حتى في هذا الجانب من اللعبة في المستقبل. بمجرد عقليته وكل ما يفعله، فإنه يحقق ذلك. هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد".
- Getty
المنافسة على الألقاب وكريستيانو جونيور: أهداف رونالدو القريبة
كشف رونالدو أنه لا يزال يراقب أداء مانشستر يونايتد، بعد أن لعب مرتين مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يواجه مشاكل أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي. إنه يسعى وراء المزيد من الألقاب الكبرى مع النصر، وقد أشار إلى أنه سيواصل اللعب لفترة طويلة بما يكفي حتى يصبح ابنه كريستيانو جونيور زميله في النادي.