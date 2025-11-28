Sergio Conceicao GOAL ONLYGoal AR
محمود خالد

"هذا اللاعب تحديدًا لا يشارك" .. حمد المنتشري يحذر كونسيساو قبل كلاسيكو الاتحاد والشباب!

أسطورة الاتحاد لكونسيساو: ابتعد عن اسلوبك المعتاد!

في ظل الغيابات التي تضرب صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يواجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، اختبارًا صعبًا مع حامل اللقب، في مواجهة القمة أمام الشباب، المقررة السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

وبعيدًا عن النتائج الأخيرة، إلا أن تاريخ الاتحاد والشباب "الكبير"، يجعلها قمة كروية ينتظرها عشاق الكرة السعودية، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وبعد ابتعاده كثيرًا في سباق دوري روشن، يبحث الاتحاد، عن مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، في كأس الملك، أمام الشباب، الذي يعاني كثيرًا مع مدربه ألجواسيل، في مواجهة تعيد إلى الأذهان، لقاء نصف النهائي الذي جمع بينهما في الموسم الماضي.

    تحذير إلى كونسيساو .. "هذا اللاعب لا يشارك!"

    من جانبه، وجه حمد المنتشري، أسطورة نادي الاتحاد، رسالة تحذير إلى سيرجيو كونسيساو، تتعلق بعدم مشاركة أحد لاعبي العميد في مباراة الكلاسيكو ضد الشباب.

    وقال المنتشري، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه يجب على كونسيساو، ألا يدفع بالمدافع "الشاب" كارلو سيميتش، أمام الشباب، موضحًا "كل مباراة يشارك فيها لم يقنع شخصيًا، ولم يقنع جماهير الاتحاد".

    وأضاف المنتشري أن مواجهة الشباب مهمة للغاية، كون الاتحاد قادم من خسارة "مخجلة وقاسية" في دوري أبطال آسيا للنخبة، على حد وصفه. بعد سقوطه أمام الدحيل القطري بنتيجة (2-4)، الأمر الذي يفرض على كونسيساو، أن يختار "التشكيل المميز" في مباراة الكأس.

    غيابات الاتحاد عن الكلاسيكو

    وتأكد غياب لاعب الوسط الجزائري حسام عوار، عن مباراة الشباب في كأس الملك؛ بسبب معاناته من الإصابة، وحاجته لأسبوعين من أجل التعافي والوصول للجاهزية المطلوبة، للعودة إلى الملاعب.

    وبخلاف عوار، فإن الاتحاد يفتقد لعدد من نجومه الذين يغيبون عن المواجهة، أبرزهم الجناح الفرنسي موسى ديابي، الذي يواجه قرارًا بالإيقاف "مباراتين" عن أي بطولة رسمية، بسبب السلوك المشين في مباراة الرياض، بضرب عبد الله حسون، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

    أضف إلى ذلك، غياب ثلاثي الاتحاد "أحمد الجليدان، معاذ فقيهي، سعد آل موسى"، عن المباراة، فيما أعطى "القائد الفرنسي" كريم بنزيما، الأمل لجماهير الاتحاد، بمشاركته في لقاء الكأس، بعد غيابه المفاجئ عن مران الأربعاء، واكتفائه بإجراء تدريبات داخل صالة الإعداد البدني، إلا أنه شارك في التدريبات الميدانية، الخميس، بصورة طبيعية، ليؤكد جاهزيته لخوض المنافسة.

  • نصائح المنتشري إلى مدرب العميد

    وفي هذا السياق، قال حمد المنتشري إن كونسيساو يملك خيارات جيدة للبدء بها في مباراة الشباب، بين الدفع بحسن كادش ليلعب بجوار دانيلو بيريرا، في قلب الدفاع، مع تواجد الظهيرين مهند الشنقيطي وماريو ميتاي.

    وطالب أحد أعضاء الجيل الذهبي للاتحاد، الذي حمل لقب دوري أبطال آسيا "مرتين"، وفاز بجائزة أفضل لاعب في القارة، المدرب البرتغالي، بضرورة الدفع بمحمدو دومبيا في وسط الميدان، كونه يضيف الحلول، ويملك القدرة على التسديد، فضلًا عن مشاركة أحمد الغامدي أو عبد الرحمن العبود بدلًا من موسى ديابي.

    ونصح المنتشري، كونسيساو بالتخلي عن اسلوبه المعتاد في "الدفاع المتقدم"، خاصة وأن الفريق يواجه أزمة في العودة أمام المثلث الهجومي، مضيفًا أن هذا الاسلوب يحتاج لأن تكون خطوط اللعب مترابطة وقريبة من بعضها.

  • أنباء عن عودة المنتشري "إداريًا"

    وذكر الإعلامي محمد البكيري، قبل أيام، بأن حمد المنتشري، نجم دفاع المنتخب السعودي السابق، سيعود إلى نادي الاتحاد قريبًا، ولكن في منصب إداري.

    وما بين عامي 2001 و2016، قدم حمد المنتشري مسيرة تاريخية مع الاتحاد، كما توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2005، إلا أنه - بعد الاعتزال - تفرغ للعمل كمحلل فني تليفزيوني لمباريات الأندية السعودية.

    بين مفاجأة الكأس والتعثر آسيويًا .. محطات الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

