منح درسًا للمهاجمين وأقلق جمهور الشباب .. حمدالله يُعيد إطلاق صراعه مع عمر السومة

عاد حمدالله للعب مع الشباب في دوري روشن السعودي بعد غياب طويل امتد منذ مواجهة الفيحاء في ثالث جولات دوري روشن السعودي يوم 19 سبتمبر الماضي.

السبب المعلن للغياب كان معاناة اللاعب من الإصابة، لكن الكثير من الجدل أثير حول أن الأمر يعود لشكوك في قانونية تواجد اللاعب مع الشباب بعد فترة إعارته القصيرة مع الهلال في كأس العالم للأندية.

حمدالله عاد اليوم للتشكيل الأساسي للشباب بعدما لعب عدة دقائق مع منتخب المغرب الثاني وسجل هدفًا في المباراة الودية أمام جيبوتي الأسبوع الماضي، تلك العودة حسمت تمامًا أي جدل بشأن غيابه وقانونية مشاركته مع الليوث.

اللاعب لم يكتف بالعودة للعب أساسيًا، بل سجل هدف فريقه الوحيد وتُوج رجلًا لمواجهة الأخدود.