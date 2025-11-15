FBL-EURO-2024-MATCH45-ESP-GERAFP
محمد سعيد

جيرارد بيكيه يجيب بدون تردد عن سؤال "اللعب في السعودية" .. ويتغنى باحترافية الهلال!

رئيس دوري الملوك يشيد بنسخة الشرق الأوسط ضمن موسم الرياض

أكد النجم جيرارد بيكيه، قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، أنه من أكثر المتابعين لنشاط دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن الطفرة التي تشهدها المملكة في مجال الاستثمار الرياضي حفزته لإقامة مشروعه "كينجز ليج – دوري الملوك" على أراضيها.

واستضافت المملكة العربية السعودية، خلال الأسابيع الماضية النسخة الأولى من دوري الملوك – الشرق الأوسط (Kings League MENA)، في إطار فعاليات موسم الرياض، لتكون محطة جديدة في مسيرة التوسع الدولي للمسابقة التي أسسها النجم الإسباني جيرارد بيكيه.

    "السعودية بيئة خصبة للاستثمار الرياضي"

    تحدث بيكيه في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، عن إقامة منافسات "كينجز ليج" ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، قائلًا: "أعتقد أن السعودية هي المكان المناسب لمشروعي (دوري الملوك)، حيث الاهتمام الكبير بالرياضة والاستثمار فيها بشكل واضح. منذ البداية كنا نعلم أن القدوم إلى هنا سيكون خطة ممتازة"".

    وأضاف النجم الإسباني: "أعتقد أننا وجدنا الشراكة الصحيحة، وبالطبع كوننا ضمن موسم الرياض له تأثير كبير، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لدعمه لنا، الأمر الذي سهل علينا الكثير وسهل من نجاح المشروع".

  • "الاحتراف في الدوري السعودي"

    سئل بيكيه خلال المقابلة عن رأيه في منافسات دوري روشن السعودي ومدى تطور المسابقة، بعد استقطاب عدد كبير من النجوم العالميين، أمثال كريستيانو رونالدو، رياض محرز، كريم بنزيما وداروين نونيز، ليؤكد أن الدوري في المملكة أصبح قويًا للغاية ويحظى بمتابعة عالمية.
    وأوضح بيكيه: "أتابع دوري روشن السعودي وكل النجوم الذين تعاقدت معهم الأندية في السنوات الماضية، أشاهد مباريات النصر والاتحاد والهلال، لديهم أفضل اللاعبين في العالم ويمكنك أن ترى في مبارياتهم عرضًا كرويًا رائعًا".

    وعندما سئل بيكيه حول لو كان لا يزال في الملاعب وعرضت عليه فرصة للعب في دوري روشن، هل سيوافق أم يرفض؟ ليرد بنبرة حاسمة: "للأسف أنا لاعب مُعتزل الآن، لكن لو كنت في الماضي وعرضت عليّ فرصة مثل هذه لكنت قد وافقت على الفور، لأنني أؤمن أن لديكم الكثير من العوامل لتحقيق النجاح".

  • بيكيه: الهلال نموذج للاحتراف والتنافسية

    في تصريحات أخرى لوكالة "الشرق الأوسط"، كال المدافع الإسباني المخضرم المديح لتجربة فريق الهلال السعودي، خصوصًا بعد مشاركته الناجحة في كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن فرقًا مثل الهلال تقدم نموذجًا للاحتراف والتنافسية العالية.

    وأردف: "السعودية دولة مذهلة وتنظيم بطولة دوري الملوك كان على أكمل وجه، سنعود بالتأكيد مجدداً بموسم آخر من الدوري للسعودية في شهر فبراير المقبل "، مؤكدًا أنه تفاجأ بالحضور الجماهيري الكبير، وأن جميع المباريات كانت تُلعب أمام مدرجات ممتلئة بالكامل.

  • بيكيه ينقل دوري الملوك إلى السعودية

    أطلق بيكيه مشروع "Kings League – دوري الملوك" رسميًا في نوفمبر 2022، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين والمؤثرين الإسبان، ليكون منصة جديدة تجمع بين كرة القدم التقليدية وروح الترفيه العصري.

    يقوم الدوري على مباريات قصيرة ومكثفة تُبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يمنح الجمهور تجربة تفاعلية غير مسبوقة، والفكرة جاءت من رغبة بيكيه في كسر هيمنة كرة القدم التقليدية للأثرياء، وتقديم بديل ممتع وسهل الوصول للجماهير حول العالم.  

    ويشارك في المشروع عدد من النجوم السابقين مثل إيكر كاسياس وسيرخيو أجويرو، إضافة إلى شخصيات بارزة من عالم الإعلام الرقمي مثل المذيع الإسباني الشهير Ibai Llanos، مما يعزز الطابع الجماهيري والإعلامي للدوري.

    وقد توسع المشروع سريعًا ليصل إلى مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت النسخ المحلية منافسات مثيرة جذبت اهتمام المتابعين العرب وتحديدًا مع نقل التجربة إلى المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد كبير من الفرق جاءت من مصر والمغرب العربي، يقودها مجموعة من أشهر المؤثرين عبر منصات الإنترنت.

    وانطلقت منافسات دوري الملوك في السعودية يوم 24 أكتوبر الماضي عبر بطولة "كأس الملوك MENA"، التي أقيمت في بوليفارد سيتي بالرياض على مدى خمسة أيام، بمشاركة فرق يقودها مشاهير وصنّاع محتوى من المنطقة، في تجربة مبتكرة تمزج بين كرة القدم العصرية والترفيه الرقمي. 

    ويأتي هذا المشروع بالشراكة بين "Kings League" وشركة سرج للاستثمار الرياضي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات العالمية وتطوير القطاع الرياضي.  

    بهذا الحدث، تدخل السعودية رسميًا ضمن شبكة الدوريات الإقليمية لدوري الملوك، لتصبح النسخة السابعة عالميًا، وهو ما يعكس الطموح الكبير في جعل الرياض مركزًا عالميًا للرياضة والترفيه.

    ويُنظر إلى دوري الملوك باعتباره ثورة في صناعة كرة القدم، إذ يجمع بين الرياضة والابتكار الرقمي، ويمنح اللاعبين والجماهير مساحة جديدة للتفاعل بعيدًا عن القيود التقليدية للبطولات الكبرى.

    بيكيه، الذي اعتزل كرة القدم كلاعب بعد مسيرة مذهلة مع برشلونة والمنتخب الإسباني، وجد في هذا المشروع وسيلة للاستمرار في التأثير على اللعبة، لكن هذه المرة من موقع المبتكر وصاحب الرؤية المستقبلية.

