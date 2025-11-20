"لا مجال للمقارنة" .. جوردي ألبا : يامال ليس منافسًا لميسي وهذا الثلاثي يستحق نفس الإشادة في برشلونة!

Lionel Messi Lamine Yamal GFXGetty Images/Goal
شدد جوردي ألبا ظهير إنتر ميامي، على رفضه المقارنات بين ليونيل ميسي ولامين يامال، مدعيًا أن هداف برشلونة التاريخي "لا منافس له".

 دخل الشاب الموهوب يامال في جدل واضح منذ أن خرج من أكاديمية لا ماسيا بسبب التشابه مع ميسي، ولكن ألبا يحسم الأمر ويؤمن بأن هناك 3 لاعبين في برشلونة يستحقون نفس التقدير.

    ألبا، الذي قضى سنوات سعيدة إلى جانب الأرجنتيني الأسطوري في كامب نو، وهو الآن زميلًا في فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لطالما اعتبر ميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم.

    يظهر يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، علامات على أنه قد يسير على نفس المسار. سجل الشاب أرقامًا قياسية بعد أن ظهر لأول مرة مع الفريق الأول وهو في سن 15 عامًا فقط. بصفته جناحًا أعسرًا يتخطى خصومه بسرعة ويتمتع بقدرة فائقة على تسجيل الأهداف، كان من الطبيعي أن يُقارن بميسي.

    لا أحد مثل ميسي! ألبا يتجنب الجدل حول يامال

    ومع ذلك، فإن ألبا حريص على تجنب هذا النقاش. وقال لبرنامج El Larguero عند ذكر ثلاثة نجوم آخرين في برشلونة يستحقون نفس القدر من التقدير مثل يامال: "أعتقد أنه لاعب رائع، ولكن هناك لاعبون آخرون في برشلونة، مثل بيدري وجافي و[فرينكي] دي يونج. وهناك أيضًا الكثيرين. أعتقد أن مقارنته بليو غير صحيحة... لا مجال للمقارنة، لأن ميسي لا يوجد منافس له".

    يستعد ألبا لإنهاء علاقاته المهنية مع ميسي. في حين أن الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية قد التزم بعقد جديد لمدة ثلاث سنوات مع إنتر ميامي، حيث قرر صديقه المقرب الاعتزال في نهاية المرحلة الفاصلة للدوري الأمريكي 2025.

    وفي شرحه لهذا القرار، قال الظهير البالغ من العمر 36 عامًا: "بصراحة، كان بإمكاني الاستمرار لمدة عام أو عامين آخرين من الناحية البدنية. ولكني قررت التوقف بسبب ما شعرت به، خاصة في بداية الموسم، وبسبب المشاريع الجديدة التي ستأتي في المستقبل...

    "إنه قرار مدروس جيدًا، وأنا واضح جدًا بشأنه. سأفتقد كرة القدم، لكنني سعيد بما تمكنت من تحقيقه. ما زلت أستمتع بالمباريات، لكن الروتين اليومي والسفر كل أسبوع أصبحا أكثر صعوبة. الحماس الذي كان لديك في سن العشرين يتلاشى. عندما يكون لديك عائلة، يتضح ذلك بشكل أكبر".

    سيرجيو بوسكيتس يسير في نفس الاتجاه، حيث يستعد لتعليق حذائه، ويضيف ألبا عن زميله الأسطورة السابق في برشلونة: "تقاعده؟ من الواضح أن هذه القرارات شخصية للغاية. لقد تحدثنا عن الوضع الذي كنا فيه خلال العام. إنه قرار يخص كل واحد منا. أنا محظوظ لأنني أشاركه الفريق والصداقة؛ كما أن عائلاتنا تتوافق جيدًا. نحن نعيش قريبين جدًا من بعضنا البعض في نفس المنطقة السكنية".

    لويس سواريز هو نجم آخر من نجوم برشلونة السابقين لم يقرر بعد ما يخبئه له المستقبل القريب. عانى المهاجم الأوروجواياني من مشاكل في الركبة في الآونة الأخيرة، لكنه يواصل تسجيل الأهداف قبل أن يبلغ 39 عامًا في يناير.

    وأضاف ألبا عن احتمال استمرار سواريز في اللعب إلى جانب ميسي: "لا أعرف ما إذا كان لديه عقد لسنوات، لكن هذا قرار يخص كل شخص. لم يعد الأمر يتعلق فقط بتغيير الفريق، بل يتعلق بالتوقف عن لعب كرة القدم، ما قمت به طوال حياتك. سأكون حزينًا، لكن الأمر لم يكن صعبًا بالنسبة لي. لقد تقبلت الأمر وأنا أتعامل معه بهدوء".

    إعادة إحياء الـ MSN: هل سيعود نيمار للعب مع ميسي وسواريز؟

    وقد تم اقتراح أن ميسي وسواريز قد يشهدان إعادة تشكيل قوة الهجوم الأسطورية "MSN" مع نيمار في عام 2026. وذلك لأن عقد النجم البرازيلي مع سانتوس على وشك الانتهاء، وهو يتجه نحو الرحيل كلاعب حر.

    أي انتقال إلى فلوريدا سيثير الكثير من الاهتمام، مما سيؤدي إلى سرقة بعض العناوين من يامال في أوروبا. ومع ذلك، يبدو أن هذا الموهبة الشابة مقدر لها أن تحقق العظمة بنفسها، حيث يرى البعض أنها قد تتفوق على رقم ميسي القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية. احتل يامال المركز الثاني في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025، خلف عثمان ديمبيلي، ولكن الوقت في صالحه، على عكس ألبا وبوسكيتس.

