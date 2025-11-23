Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
محمود خالد

أشاد بهدف رونالدو المذهل .. جورج جيسوس يجيب على السؤال الصعب "من يوقف النصر؟"

مدرب الخليج: هناك أخطاء تحكيمية في المباراة..

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن سعادته الكبيرة بالحضور الجماهيري العريض في مباراة الخليج، مؤكدًا أن يوم 23 نوفمبر، يحمل ذكرى عزيزة عليه، كما ردّ على سؤال حول هوية الفريق الذي بإمكانه إيقاف العالمي.

وحافظ النصر على سلسلة الانتصارات المتتالية، بفوز كبير على الخليج بنتيجة (4-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

ووقع على رباعية النصر، كل من جواو فيليكس وويسلي وساديو ماني وكريستيانو رونالدو، في الدقائق 39 و42 و77 و90+6، بينما أحرز مراد هوساوي هدف الضيوف الوحيد بالدقيقة 47.

وشهدت المباراة حالة طرد في الوقت بدل الضائع، من نصيب ديمتريس كوربيليس الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+1.

  • 23 نوفمبر "يوم مميز"

    وفي المؤتمر الصحفي عقب المواجهة، قال جورج جيسوس إن انتصار اليوم يعد بمثابة "فرحتين"، بالنسبة له، كون يوم 23 نوفمبر، يحمل ذكرى عزيزة لديه، بالفوز بكأس ليبرتادوريس (مع فلامنجو) في 2019، ثم يفوز النصر أيضًا.

    وتقدم جيسوس بالتهنئة للجماهير التي تواجدت في ملعب الأول بارك، بغزارة، بعدما تم تسجيل رقم قياسي، في الملعب المضيف للنصر، بوجود أكثر من 26 ألف متفرج، مؤكدًا أن ما شاهده في المدرجات أشبه بـ"احتفال كبير"، مطالبًا باستمرار الزخم والدعم.

    وأضاف مدرب النصر أن مباراة اليوم، شهدت 5 أهداف رائعة، سواءً رباعية النصر أو هدف المنافس، منوهًا بأنه أخبر اللاعبين بأنهم سيواجهون منافسًا صعب المراس، فيما طالبهم باستمرار المستوى والروح.

  • Cristiano RonaldoGetty

    إشادة برونالدو .. ومن يستطيع إيقاف النصر؟

    وأغدق جيسوس المديح، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائلًا إن عطاءه لا يتوقف، سواءً داخل أو خارج الملعب، بعدما سجل هدفًا رائعًا، أشبه بما أحرزه مسبقًا مع يوفنتوس.

    وتلقى جيسوس سؤالًا بشأن الفريق الذي بإمكانه إيقاف سلسلة النصر، ليجيب بقوله "لا أعلم، ليس هناك فريق لا يتعرض للخسارة في العالم، نحن نركز على دوري روشن وأبطال آسيا 2 في نفس التوقيت، ولكننا نطمح دومًا للمنافسة بقوة وشراسة".

    ومع تحقيق 9 انتصارات متتالية، كرقم قياسي جديد للنصر، قال جيسوس إنه سيسعى لتحطيم هذا الرقم في المباراة المُقبلة.

  • Giorgos Donis

    مدرب الخليج: هناك أخطاء تحكيمية

    في المقابل، انتقد اليوناني دونيس، المدير الفني للخليج، الطاقم التحكيمي لمباراة النصر، بقيادة محمد السماعيل، مؤكدًا أنه لم يكن موفقًا بشأن قراراته خلال اللقاء.

    وقال دونيس إن مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر، كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء ثانية، كما أن الهدف الثاني للنصر جاء بعد خطأ لصالح الخليج.

    وبشكل عام، أشاد دونيس بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الخليج، وما قدموه من جهد وروح، رغم الرباعية التي استقبلها الفريق، والتي جاءت نتيجة الأخطاء، على حد وصفه.

    ونوّه مدرب الخليج بأنه متفائل بشأن مستوى الفريق في المواجهات المٌقبلة، خاصة وأن لاعبيه صنعوا الكثير من الفرص أمام النصر، وفي ظل غياب جوشوا كينج، هداف الفريق.

  • ما ينتظر النصر

    وحقق النصر رقمًا تاريخيًا بتحقيق 9 انتصارات متتالية في أولى جولات من دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، محافظًا على صدارة الترتيب.

    ويحل النصر ضيفًا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، الأربعاء المُقبل، على ملعب هيسور، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، قبل فترة التوقف الطويلة، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر المُقبل.

  • Joao Felix Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    النصر في موسم 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج في الجولة التاسعة، بأربعة أهداف مقابل هدف.

    وتربع النصر في صدارة جدول دوري روشن، بالعلامة الكاملة، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن الهلال الوصيف، بينما جاء التعاون ثالثًا بـ22 نقطة، ثم الأهلي في المركز الرابع بـ19 نقطة.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

