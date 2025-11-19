"الهلال لا يضمن إعادة تسجيله في القائمة المحلية"! .. حقيقة طلب جواو كانسيلو "فسخ عقده"

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عن حقيقة طلب الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، "فسخ عقده" مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ من أجل العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا، في الفترة القادمة.
الحنيان أعلن في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الأربعاء، عدم وصول أي طلب من كانسيلو أو وكيل أعماله إلى إدارة نادي الهلال، من أجل "فسخ العقد" مع الفريق الأول؛ مثلما ردد البعض.
لكن.. الإعلامي الرياضي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن الهلال لا يضمن للظهير البرتغالي المخضرم، تسجيله مجددًا في قائمة الفريق المحلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026".
وقال الحنيان عن ذلك: "الهلال لا يعلم حتى الآن، هل سيتم تغيير نظام اللاعبين المواليد أم لا؛ وبالتالي.. لم يحسم قراره بإعادة تسجيل كانسيلو، من عدمه".
وشدد عبدالله الحنيان على أنه إذا تم تعديل نظام "المواليد"، الذي سيسمح بقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في هذه الخانة؛ وقتها فقط سيقوم الزعيم الهلالي بإعادة تسجيل كانسيلو مجددًا في "القائمة المحلية"، دون تردد.
وأضاف الحنيان: "لكن دون ذلك.. سيضع الهلال مجموعة من المعايير؛ قبل اتخاذ قراره بشأن اللاعب الأجنبي الذي سيتم قيده في القائمة المحلية".