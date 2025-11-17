"يريد العودة إلى أوروبا" .. صحيفة كتالونية ترشح جواو كانسيلو لرحلة جديدة مع برشلونة!

في أكثر من مناسبة، كان البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الجدل، بسبب عشقه لبرشلونة، والذي كان ملاذه عندما دخل في خلاف "مؤخرًا" مع الإدارة بعد استبعاده من القائمة المحلية.
قبل انتقال كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024، كان البرتغالي عائدًا إلى مانشستر سيتي، بعد فترة إعارة في برشلونة لمدة موسم، فيما كشفت تقارير عن رغبة اللاعب في العودة إلى قلعة البلوجرانا، وبالفعل أبدت إدارة النادي الكتالوني، رغبتها في استعادة كانسيلو ولكن على سبيل الإعارة "مجددًا"، في الوقت الذي كان مسؤولو السيتي يفكرون في بيع عقده بصورة نهائية، الأمر الذي رجّح كفة الهلال، والذي تعاقد معه مقابل 25 مليون يورو.