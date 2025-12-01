خلال الفترة الحالية وقبل الانتخابات المرتقبة التي بدأت صراعاتها بالفعل، كان حتمًا على جوان لابورتا؛ رئيس نادي برشلونة، الخروج للتعليق على أزمة "التذاكر" التي شهدتها مواجهة البرسا الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس.
خوفًا من ضربة جديدة في ملفه الانتخابي .. جوان لابورتا عن أزمة كامب نو أمام ألافيس: كنا ضحايا ولسنا مذنبين!
ما القصة؟
البرسا استضاف أول أمس السبت، ديبورتيفو ألافيس، على استاد سبورتيفاي كامب نو، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني 2025-2026.
لكن 7500 عضوًا بالنادي الكتالوني واجهوا مشكلة في الحصول على تذاكرهم، على خلفية عُطل في تطبيق "FC Barcelona Socis" الخاص بالأعضاء.
وأملًا في حل أزمة الفشل في تنزيل التذاكر من التطبيق، توجه المتضررون إلى مكتب دعم برشلونة، ما نتج عنه تكدسًا وفوضى عند مداخل سبورتيفاي كامب نو، ودخول عدد من الجماهير بعد انطلاق المباراة بالفعل.
- Getty Images Sport
لابورتا يعلق
في هذا الشأن، أكد جوان لابورتا أن ناديه يحقق بالفعل في تلك الأزمة، مقدمًا وعد للجماهير بعدم تكرار أعطال تطبيق التذاكر مرة أخرى.
وقال رئيس برشلونة، على هامش ظهوره بحدث "La Marató" المنظم من قبل "راديو كتالونيا" و"تي في 3": "بدأنا بالفعل تدقيقًا فنيًا لمعرفة سبب العطل الذي حدث في توزيع التذاكر الرقمية، نعتزم عدم تكرار هذا .. لقد كان أمرًا غير اعتياديًا بالأساس، لكن أسبابه لم تتحدد بعد، لذا لم نتوقف عن العمل يومي الأحد والإثنين (أمس واليوم)، وسنعرف أسباب العطل اليوم".
وأضاف: "برشلونة كان ضحية أكثر منه مذنبًا في تلك الأزمة، لذا نأمل أن يقدم لنا الخبراء التقنيون بالتطبيق جميع المعلومات حول أسباب العطل وكيفية تجنب مشاكل مماثلة في قادم المباريات".
رئيس النادي الكتالوني اختتم: "أعلم أن عدد كبير من الأشخاص دخلوا الملعب بعد انطلاق مواجهة ألافيس، وعدد قليل عاد لمنزله. على أي حال، من أصل 45 ألفًا، دخل 38 ألف مشجع بشكل طبيعي للمدرجات. هذه الأنظمة تعمل منذ سنوات، ولم تسجل أي حوادث تقريبًا في ملعب مونتجويك".
نتيجة المباراة
في النهاية، وبعيدًا عن أزمة الجماهير، نجحت كتيبة المدرب الألماني هانزي فليك في تحقيق الفوز أمام ديبورتيفو ألافيس بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني 2025-2026.
الضيوف افتتحوا التهديف أولًا في الدقيقة الأولى من المباراة بفضل هدف بابلو إيبانيز، لكن لامين يامال أعاد المباراة لنقطة التعادل بهدف في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.
وأضاف النجم داني أولمو ثنائية فوز البرسا في الدقيقتين 26 و3+90، لينقض برشلونة على الصدارة خاطفًا إياها من ريال مدريد.
ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على ريال مدريد.
وكان ريال مدريد قد سقط في فخ التعادل (1-1) أمام جيرونا، في الجولة الـ14، ليخسر الصدارة التي حافظ عليها لجولات.
صراع الانتخابات
وبالحديث عن مخاوف جوان لابورتا حاليًا بعيدًا عن المستطيل الأخضر، فهو يواجه منافسة شرسة في الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة برشلونة.
الثنائي فيكتور فونت وتشافي فيلاجوانا أعلن بالفعل عزمه خوض المعركة الانتخابية المقبلة، حيث وجهوا عدة تصريحات مناهضة لسياسة لابورتا.
واستخدم الثنائي بالفعل سلاح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للعب على مشاعر الأعضاء، مستغلين تصريحات لابورتا التي أعلن بها عدم إمكانية عودة البرغوث للنادي من جديد كلاعب.
أما لابورتا فقد خرج مدافعًا عن مشروعه قائلًا لـ"RAC1" قبل أشهر قليلة: "لقد اتخذنا قرارات صعبة، وعملنا تحت الضغط. لقد كان عامًا مهمًا في تعافي النادي، وأود الترشح في الانتخابات المقبل، أعتقد أن هذا المشروع، الذي أتشرف بقيادته، يستحق أن يستمر. اتخذنا قرارات جريئة وشجاعة ومثيرة للجدل، ومضينا قدماً، سواء لوقف حملة التشويه المؤسسي التي انتشرت في بعض القطاعات، خاصة بين المنافسين".
وأضاف: "كان تسجيل اللاعبين محنة بسبب رد الفعل العنيف من أولئك الذين لم يرغبوا في أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا. كل هذا، وأكثر من ذلك بكثير، يمنحني القوة للاستمرار. إنه أفضل مشروع لبرشلونة لأننا نحب النادي ونعرف ما نفعله وما هو في مصلحتنا".
جدير بالذكر أن موعد انتخابات برشلونة الجديدة لم يتحدد بعد بشكل رسمي، وسط تقارير إسبانية تزعم أن جوان لابورتا سيعلن عنها في أبريل المقبل (2026).
وماذا بعد؟
يستعد الفريق الأول لكرة القدم ببرشلونة لخوض مباراة الجولة الـ15 من الدوري الإسباني غدًا الثلاثاء، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد، في مباراة تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.