بلال محمد

جدول مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته...

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، والمكسيك، وسنكون على موعد مع نسخة استثنائية من البطولة الأعرق، بثوبها الجديد الذي يشهد مشاركة ولأول مرة 48 منتخبًا.

وبالرغم من زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، إلا أن الصراع بين المنتخبات لا يزال على أشدة لخطف بطاقة التأهل إلى المونديال، ومع نهاية التصفيات في معظم الاتحادات القارية، تتبقى فرصة أخيرة للحاق بركب المنتخبات المشاركة في كأس العالم، من بوابة الملحق العالمي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على نظام وجدول مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

  • ما هو الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026؟

    من المنتظر أن يتم حسم مقعدين من المقاعد المشاركة في المونديال، من خلال الملحق العالمي، الذي يشارك فيه كل من اتحادات، إفريقيا، آسيا، أمريكا الجنوبية، الكونكاكاف، وأوقيانوسيا، وسيكون هناك ملحق منفصل خاص بقارة أوروبا.

    وسيشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات، سيتم تقسيمهم إلى مسارين، كل مسار يضم منتخب مصنف، واثنين غير مصنفين.

    وفي كل مسار سيخوض الفريقان غير المصنفان، مباراة نصف نهائي، سيتأهل الفائز منها لمواجهة المنتخب المصنف في المباراة النهائية، والفائز سيخطف بطاقة العبور إلى المونديال.

  • ما الفرق المشاركة في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026؟

    الفريقالاتحاد
    الكونغو الديمقراطيةإفريقيا
    العراقآسيا
    جاميكاكونكاكاف
    سورينام
    بوليفياأمريكا الجنوبية
    كاليدونيا الجديدةأوقيانوسيا

  • ما موعد قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة؟

    أقيمت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال، اليوم الخميس 20 نوفمبر، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمدينة زيورخ السويسرية.

    وانطلقت مراسم القرعة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت مصر.

    ونقل البث المباشر للقرعة عبر FIFA+ وكذلك قناة beIN Sports الإخبارية.

    على أن تكون مباريات الملحق خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس القادم.

    الحدثالموعدالقنوات الناقلةالمكان
    قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026الخميس 20 نوفمبر 2025
    14:00 مصر، 15:00 السعودية    		beIN SPORTS NEWSزيورخ، سويسرا

  • جدول مباريات الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026

    المسارالدورالمباراة الموعدالنتيجةالملعب
    المسار الأولنصف النهائيكاليدونيا الجديدة - جامايكامارس 2026 لم يحدد بعد
    النهائي  الفائز من نصف النهائي - الكونغو الديمقراطيةمارس 2026 لم يحدد بعد
    المسار الثانينصف النهائي بوليفيا - سوريناممارس 2026 لم يحدد بعد
    النهائي الفائز من نصف النهائي - العراق مارس 2026 لم يحدد بعد

  • ما القنوات الناقلة لمباريات الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026؟

    حتى الآن لم تعلن أي قناة بشكل رسمي عن بث مباريات الملحق من خلالها، في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه من المتوقع أن تقوم شبكة "بي إن سبورتس" بنقل المباريات عبر شاشتها، خاصة وأنها تمتلك حقوق بث المونديال بشكل حصري.