توقعات كومبيوتر أوبتا لدوري الأبطال تصدم برشلونة وتُسعد ريال مدريد قبل 3 جولات من نهاية مرحلة الدوري

واصل آرسنال فرض هيمنته على مشواره الأوروبي هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا لافتًا على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مباراة أكدت الشخصية القوية التي بات يتحلى بها فريق ميكيل أرتيتا، وكرّست تفوقه الكامل في مرحلة الدوري بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

واستطاع ريال مدريد العودة من اليونان بفوز صعب على أولمبياكوس 4-3، فيما سقط برشلونة أمام تشيلسي في لندن بثلاثة أهداف نظيفة، وعلى ملعبه عانى باريس سان جيرمان كثيرًا قبل أن يتخطى توتنهام بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

واستطاعت الأندية الإيطالية، نابولي ويوفنتوس وأتالانتا، تحقيق الفوز في الجولة الخامسة، فيما سقط إنتر أمام أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية بهدفين مقابل هدف واحد.

مانشستر سيتي عاد لنتائجه المحبطة بالخسارة أمام باير ليفركوزن بهدفين نظيفين، أما الخسارة الأشد صدمة فكانت سقوط ليفربول على ملعبه أمام آيندهوفن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.