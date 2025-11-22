سانشيز يضرب زميله والمدافع يقلد نجم آرسنال .. تشيلسي يثير الجدل بأخطاء "كوميدية" ضد بيرنلي!

"هذا الحارس لا يفعل أي شيء ممل أبدًا" .. هكذا علّق أحد المتابعين بسخرية على خطأ كوميدي ارتكبه روبرت سانشيز، حارس مرمى تشيلسي، في مباراة بيرنلي، والتي شهدت أكثر من لقطة مثيرة للجدل، في ليلة انتصار البلوز بثنائية.

وحقق تشيلسي فوزًا خارج أرضه أمام بيرنلي، بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "موسم 2025-2026"، والتي أقيمت على ملعب تيرف مور.

ووقع بيدرو نيتو وإنزو فيرنانديز على ثنائية تشيلسي في الدقيقة 37 و88، إلا أن الحكم بيتر بانكس، أنقذ البلوز، في لقطة أثارت الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت خطأ فادحًا.