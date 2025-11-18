بعد صفعة ميسي .. تشافي ينقلب علنًا على لابورتا في معركة انتخابات برشلونة!

بدأ المشهد الانتخابي داخل نادي برشلونة يزداد سخونة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة بين مارس ومايو 2026، ففي يوم الإثنين، أعلن فيكتور فونت رسميًا إطلاق حملته الجديدة، وسط حضور لافت للنظر من شخصيات بارزة، كان أبرزها أسطورة النادي تشافي هيرنانديز الذي أعلن دعمه العلني لفونت.

هذا الارتباط ليس وليد اللحظة، إذ سبق أن اعتمد فونت في انتخابات 2021 على تشافي كشخصية محورية في مشروعه لإعادة تشكيل النموذج الرياضي للنادي، غير أن المدرب السابق فضّل حينها النأي بنفسه بسبب ارتباطه المحتمل بتولي تدريب الفريق خلفًا لرونالد كومان.

أما اليوم، وبعد أن ابتعد تشافي عن مقعد المدير الفني وتحرر من تضارب المصالح، فإن دعمه يعكس إعادة تحالف مع فونت، وهو ما قد يمنح الحملة دفعة قوية ويؤثر على ملامح السباق الانتخابي المقبل.

إلى جانب تشافي، حظي فونت بتأييد مجموعة من الشخصيات البارزة في مجتمع البلوجرانا، من بينهم الرئيس السابق للجنة الاقتصادية جاومي جوارديولا، والمديرون التنفيذيون السابقون إفاريست مورثا وأليكس بارباني، إضافة إلى أسماء وازنة في عالم الرياضة مثل جوردي بيرتوميو (يوروليج) ومانيل أرويو (دورنا).

كما أعلن عدد من اللاعبين والمدربين السابقين دعمهم للمشروع، بينهم خولي لوبيز، جوردي رويرا، وجوان فيلا، فضلاً عن مجموعات من مشجعي برشلونة.

