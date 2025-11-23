حظي مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو بدعم لتولي تدريب ليفربول يوماً ما، لكن الخبير الذي قدم هذا الاقتراح لا يعتقد أن وظيفة آرني سلوت في أنفيلد معرضة للخطر. حاول الريدز جلب الإسباني إلى ميرسيسايد بعد الإعلان عن خبر رحيل يورجن كلوب في عام 2024. بينما بقي في باير ليفركوزن قبل انضمامه إلى مدريد هذا العام، يعتقد زميله القديم في الفريق أن عودته إلى الريدز ممكنة.
"وضع إيزاك لا يختلف عن صلاح وفان دايك" .. زميل ألونسو السابق يُرشحه للعودة إلى ليفربول!
عودة ألونسو إلى ليفربول؟
مدرب الأهلي القطري واللاعب السابق في ليفربول إيجور بيشْـتشان يرى أن ألونسو قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوماً ما. وأضاف أنه لن يلوم الريدز على سعيهم وراء لاعب الوسط السابق، نظراً لمسيرته الحافلة.
وفي حديثه إلى BOYLE Sports، قال بيشْـتشان، الذي لعب مع الإسباني في أنفيلد في 2004-2005: "تشابي ألونسو مدربًا لليفربول؟ أعتقد أن هذا احتمال وارد دائمًا. إذا استمر في القيام بما يفعله، وحقق النجاح وأحدث فرقًا. كلما شاهدت فرقه، تجدها تؤدي أداءً رائعًا، ولديها هيكل واضح، وتتمتع بالجودة دائمًا. من لا يرغب في مدرب مثله؟"
- Getty Images Sport
وظيفة سلوت "ليست في خطر"
بعد خسارة ليفربول المذلة 3-0 على أرضه أمام نوتنجهام فورست يوم السبت، أثيرت تساؤلات حول مستقبل سلوت في النادي وسط سلسلة من ست هزائم في آخر سبع مباريات. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه قاد الريدز إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تعني أن لديه ما يكفي من الرصيد، ويصر المدرب السابق لفيينورد على أن النتائج ستتحول قريبًا. علاوة على ذلك، يعتقد بيسكان أن الهولندي يحتاج إلى مزيد من الوقت لتصحيح مسار هذا الفريق.
وأضاف: "هناك ضغط، ولكن كل مدرب في هذا المستوى يتعرض دائمًا للضغط. لا أعتقد أن وظيفته مهددة. حتى لو لم يفز بالدوري، فإن ما فعله العام الماضي، بعد ما حدث قبل وصوله ومدى صعوبة مهمته، كان استثنائيًا. كان الجميع يقولون إنه سيكون من الصعب للغاية عليه أن يواصل ما فعله يورجن كلوب قبله. إنه مدرب متميز، ويستحق الكثير من التقدير ويحتاج إلى الوقت. هناك الكثير من اللاعبين الجدد، وتحتاج إلى الوقت لتجعلهم يعملون معًا. أنا متأكد من أنهم سيبدأون في الفوز مرة أخرى قريبًا جدًا".
ليفربول "لم يخرج من سباق اللقب"
على الرغم من سوء أدائهم، الذي جعلهم يحتلون المركز الحادي عشر في الجدول، يعتقد بيسكان أن ليفربول لا يزال بإمكانه المنافسة على اللقب. في حين أنهم يتأخرون بثماني نقاط عن متصدر الدوري أرسنال، والتي قد ترتفع إلى 11 نقطة إذا فاز الجانرز على توتنهام يوم الأحد، فقد تم تعويض فارق أكبر في الماضي.
وقال بيشْـتشان: "لن أكون متشائمًا للغاية بسبب الهزائم العديدة في آخر ست أو سبع أو ثماني مباريات، خاصة في الدوري. أعتقد أن ليفربول لا يزال لديه فرصة جيدة للتنافس على اللقب. الآن سيخوض الفريق سلسلة من المباريات التي، على الأقل على الورق، ستكون أسهل. آمل أن يتمكن من الفوز في عدة مباريات متتالية، وأعتقد أنه سيعود إلى سباق اللقب".
يعتقد المدافع السابق أيضًا أن ألكسندر إيساك، الذي عانى منذ انتقاله بمبلغ كبير من نيوكاسل يونايتد، يمكنه أن يقدم أداءً جيدًا أيضًا.
"أي فريق لم يكن يرغب في التعاقد مع ألكسندر إيزاك في بداية الموسم؟ لا أعتقد أن هناك أي فريق أو مدرب أو مجموعة من المشجعين يمكن أن يقولوا: "لا، لا، نحن لا نحبه. لا نعتقد أنه سيكون جيدًا بما يكفي لفريقنا"، قال. "إنه لاعب مميز. إنه مهاجم من الطراز الرفيع، كما يعلم الجميع. ونعم، لقد غاب عن فترة الإعداد للموسم، ومن المؤكد أن قلة اللياقة البدنية والحدة في المباريات تقلل من قدراته قليلاً. لكن الوضع مشابه لما قلناه عن محمد صلاح وفيرجيل فان ديك، فالجودة موجودة. وهناك جودة بالتأكيد. لطالما كانت موجودة. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ في التسجيل. إنها مسألة دخول الإيقاع الصحيح، وتسجيل بعض الأهداف، ثم استعادة بعض الزخم. والفريق بأكمله بحاجة إلى ذلك، وعندما يحدث هذا، سنرى قصة مختلفة".
- Getty Images Sport
فترة حاسمة لليفربول
على الرغم من أن الأمور تبدو قاتمة بالنسبة لليفربول في الوقت الحالي، إلا أن الحظوظ يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة في كرة القدم، تمامًا كما أظهر فريق سلوت في الأسابيع الأخيرة. يعود الريدز، الذين كانوا في صدارة الترتيب في وقت سابق من هذا الموسم، إلى منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على أرضهم أمام أيندهوفن. قد يمنحهم الفوز في هذه المباراة الثقة قبل مواجهات يمكنهم الفوز بها ضد وست هام وسندرلاند وليدز يونايتد.