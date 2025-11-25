فاتورة الفوضى.. تسوية تاريخية تنهي أزمة الجماهير في موقعة الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا!

أفادت التقارير بالتوصل إلى تسوية في الدعوى الجماعية التي رفعها المشجعون عقب نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا في ملعب "هارد روك".
استندت الدعوى إلى مشاكل تتعلق بالدخول والسلامة، مما ترك بعض حاملي التذاكر غير قادرين على دخول الملعب ودفع آخرين للمغادرة مبكراً.
وذكرت شبكة "ESPN" أنه من المتوقع أن يشكل المشجعون المتضررون الغالبية العظمى من المطالبين بالتعويض.
شملت قائمة المدعى عليهم كلاً من اتحاد أمريكا الجنوبية، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وشركة "بيست سيكوريتي"، وشركة "ساوث فلوريدا ستاديوم" (المالكة والمشغلة لملعب هارد روك).
وبموجب شروط الاتفاق، سيساهم المدعى عليهم بشكل جماعي بأكثر من 14 مليون دولار في صندوق تعويضات للمشجعين المؤهلين، على أن تعتمد الدفعة النهائية لكل شخص على عدد الطالبات المقدمة.