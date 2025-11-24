دخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، في أكثر من مشادة عقب نهاية مباراته ضد نيوكاسل، التي خسرها الفريق بهدفين لهدف، إحداها كانت بشكل غريب مع أحد المصورين في الملعب. وقد تحدث المدرب اليوم عن تلك الحادثة مؤكدًا شعوره بالخجل والإحراج مما فعله. فما الذي قاله؟
"شعرت بالخجل والإحراج مما حدث" .. جوارديولا بعد حادثة المصور: لست شخصًا مثاليًا، ولكن!
مانشستر سيتي يخسر مجددًا
تلقى مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا خسارة مفاجئة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى، إذ تبادل الفريقان السيطرة والفرص وسط إيقاع سريع وهجمات متبادلة، إلى أن تمكن هارفي بارنز من منح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 64 بتسديدة قوية أنهت حالة التعادل.
ولم يتأخر رد السيتي كثيرًا، حيث أدرك روبن دياش التعادل بعد ثلاث دقائق فقط إثر تمريرة مميزة من جيريمي دوكو، أعادت الأمل للفريق السماوي.
لكن بارنز عاد ليخطف الأضواء مجددًا حين سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70، ليعيد الأفضلية لنيوكاسل. وبعد مراجعة الهدف بتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل، تم احتسابه رسميًا.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر، محققًا فوزًا ثمينًا على حامل اللقب.
ثورة جوارديولا في جميع الاتجاهات
دخل جوارديولا في ثورة غضب عارمة عقب صافرة النهاية، إذ اشتبك لفظيًا مع برونو جيماريش قائد نيوكاسل، ووجه انتقادات لاذعة للتحكيم، وحتى مصور المباراة لم يسلم من غضبه وناله نصيبه من كلمات المدرب الإسباني القاسية.
وقد أكد المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن "كل شيء على ما يُرام" مع جميع الأطراف التي دخل في مشادات معها، ولم ينكر المدرب دخوله غرفة الحكام للحديث مع الحكم سام باروت، وقد أضاف حول التحكيم خلال المباراة "خمس أسئلة عن الحكام والأحداث، اسألوا الحكام، لم أشاهد اللقطات بعد، ولن يتغير شيء".
وأضاف "لعبت نهائيين ضد يونايتد وكريستال بالاس، وكانت هناك قرارات، هل قلت شيئًا؟ أبدًا، هكذا هي الأمور، وخسرنا، وأول شيء فعلته كان تهنئة الفريقين".
وأردف "لن أتحدث عن الحكام، ما حدث انتهى، لم يحدث الأمر ضد بورنموث، ومن الطبيعي ألا يحدث اليوم أيضًا".
حادثة غريبة مع المصور
ولم يكتفِ المدرب الإسباني بيب جوارديولا بالتعبير عن غضبه داخل الخط الفني فقط، بل امتد انفعاله إلى خارج نطاق المباراة. فقد التقطت عدسات الكاميرات مشهدًا مثيرًا للجدل، ظهر فيه جوارديولا وهو يوجّه توبيخًا حادًا لأحد المصوّرين المتواجدين بالقرب من المنطقة الفنية، بعدما لاحظ أنه يقوم بتسجيل لحظة الانفعال التي بدا عليها.
وتوضح اللقطات أن جوارديولا تقدّم بخطوات سريعة نحو المصوّر، متحدثًا إليه بنبرة غاضبة في محاولة واضحة لمنعه من الاستمرار في التصوير، قبل أن يتدخل أحد العاملين في الملعب لإبعاد المصوّر وتهدئة الأجواء، وإنهاء الموقف قبل أن يتفاقم.
"أشعر بالخجل والإحراج"
المدرب السابق لناديي برشلونة وبايرن ميونخ أكد أسفه على ما بدر منه تجاه المصور عقب خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل، مشيرًا إلى أنه شعر بالخجل والإحراج عند مشاهدة المشهد، لكن مشددًا في نفس الوقت أنه سيظل يدافع عن فريقه وناديه دومًا.
وكشف جوارديولا عن تقديمه لاعتذار سريع للمصور، مشددًا على أنه مازال الشخص الذي يرتكب الأخطاء رغم تخطيه حاجز الـ1000 مباراة في مسيرته المهنية.
حيث قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة باير ليفركوزن في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا مساء غدٍ "شعرت بالإحراج والخجل عندما رأيت ذلك. لم يعجبني ما حدث. اعتذرت للمصور بعد ثانية واحدة فقط.
أتم "أنا كما أنا، حتى بعد 1000 مباراة، لستُ شخصًا مثاليًا، وأرتكب أخطاء كبيرة. لكن ما هو مؤكد أنني أدافع عن فريقي وناديَّ دائمًا، هذا أمر لا شك فيه".
ما القادم لمانشستر سيتي؟
يستعد السيتي لمواجهة باير ليفركوزن في ملعب الاتحاد ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا مساء غدٍ الثلاثاء، ويأمل في الفوز لوضع قدمه الأولى في الدور القادم من البطولة القارية العريقة.
الفريق الإنجليزي يمتلك حاليًا 10 نقاط من 3 انتصارات، على نابولي وفياريال وبوروسيا دورتموند، وتعادل وحيد كان ضد موناكو، ولذا الفوز في مباراة الغد سيضمن إلى حد بعيد تأهله للدور القادم أو على الأقل لملحق التصفيات.
سيخوض السيتي بعد ذلك 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعيدة عن مواجهات الكبار، حيث سيلعب أمام ليدز يونايتد وفولهام وسندرلاند، قبل أن يعود لدوري الأبطال بالمواجهة الكبرى والمنتظرة مع ريال مدريد في العاشر من ديسمبر القادم.
الفريق يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن آرسنال في الصدارة، فيما يتواجد تشيلسي ثانيًا بنقاطه الـ23.