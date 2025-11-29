لقطة أثارت قلق الجماهير.. نقاش غريب بين جوارديولا وهالاند بعد الفوز العسير على ليدز

بدا أن سيتي في طريقه لتحقيق فوز سهل يوم السبت عندما منح فودين التقدم للفريق المضيف في الدقيقة الأولى قبل أن يضاعف جفارديول النتيجة، إلا أن أهداف كالفيرت لوين ولوكاس نميشا في الشوط الثاني أدت إلى نهاية دراماتيكية، قبل أن يسجل فودين هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع. بعد المباراة، اعترف اللاعب الدولي الإنجليزي أنه لم يشارك في العديد من المباريات مثل هذه، كما شدد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على أن فريقه لم يخرج من سباق اللقب في الدوري الإنجليزي.

وقال فودين: "كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة. سيطرنا تمامًا على الشوط الأول. غيروا نظامهم في الشوط الثاني ولم نتمكن من المضي قدمًا، كان شوطًا محبطًا. لكن عندما كانت هناك استراحة قصيرة، جمعنا المدرب وتكيفنا مع تشكيلتهم".

وتابع: "حصلنا على بعض أنصاف الفرص، وأخيرًا وجدت مساحة صغيرة وسجلت الهدف. لا يزال هناك أشياء يمكننا تحسينها. نحن سعداء بالنتيجة. السباق على اللقب ليس سهلاً أبدًا. هناك دائمًا تقلبات وفترات لا تستطيع فيها المضي قدمًا، وقد مررنا بذلك. لكن الإيمان والتماسك ظهرا في النهاية. آمل أن يكون الحال كذلك اليوم وأن نتمكن من المضي قدمًا من هنا. لكن لا أحد يعرف ما يمكن توقعه. كنت متعطشًا للعب اليوم وإثبات لنفسي أنني ما زلت قادرًا على تسجيل الأهداف. أهدرت بعض الفرص ضد نيوكاسل وأردت تصحيح ذلك".