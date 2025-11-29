Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Richard Mills و بلال محمد

لقطة أثارت قلق الجماهير.. نقاش غريب بين جوارديولا وهالاند بعد الفوز العسير على ليدز

هالاند فشل في التسجيل أمام ليدز يونايتد...

دخل إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، ومدربه بيب جوارديولا في نقاش حاد بعد الفوز الدرامي لفريقهما بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ليدز يونايتد.

سجل فيل فودن هدفين في بداية المباراة ونهايتها ليضمن لسيتي النقاط الثلاث، لكن هالاند كان في يوم سيئ مع الفريق المضيف، وعند صافرة النهاية، بدا أن مدربه كان يحاول مواساة المهاجم المحبط في ملعب الاتحاد.

  • مانشستر سيتي يحقق فوزًا مثيرًا

    بدا أن سيتي في طريقه لتحقيق فوز سهل يوم السبت عندما منح فودين التقدم للفريق المضيف في الدقيقة الأولى قبل أن يضاعف جفارديول النتيجة، إلا أن أهداف كالفيرت لوين ولوكاس نميشا في الشوط الثاني أدت إلى نهاية دراماتيكية، قبل أن يسجل فودين هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع. بعد المباراة، اعترف اللاعب الدولي الإنجليزي أنه لم يشارك في العديد من المباريات مثل هذه، كما شدد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على أن فريقه لم يخرج من سباق اللقب في الدوري الإنجليزي.

    وقال فودين: "كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة. سيطرنا تمامًا على الشوط الأول. غيروا نظامهم في الشوط الثاني ولم نتمكن من المضي قدمًا، كان شوطًا محبطًا. لكن عندما كانت هناك استراحة قصيرة، جمعنا المدرب وتكيفنا مع تشكيلتهم".

    وتابع: "حصلنا على بعض أنصاف الفرص، وأخيرًا وجدت مساحة صغيرة وسجلت الهدف. لا يزال هناك أشياء يمكننا تحسينها. نحن سعداء بالنتيجة. السباق على اللقب ليس سهلاً أبدًا. هناك دائمًا تقلبات وفترات لا تستطيع فيها المضي قدمًا، وقد مررنا بذلك. لكن الإيمان والتماسك ظهرا في النهاية. آمل أن يكون الحال كذلك اليوم وأن نتمكن من المضي قدمًا من هنا. لكن لا أحد يعرف ما يمكن توقعه. كنت متعطشًا للعب اليوم وإثبات لنفسي أنني ما زلت قادرًا على تسجيل الأهداف. أهدرت بعض الفرص ضد نيوكاسل وأردت تصحيح ذلك".

  • جوارديولا يواسي هالاند

    في الوقت الذي حصل فيه مانشستر سيتي على النقاط الثلاث الحاسمة، كانت هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي لم يسجل فيها هالاند أي هدف للنادي، على الرغم من أنه لا يزال هداف الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا وبفارق كبير، عن أقرب ملاحقيه، وعند غادر المشجعون الملعب، بدا اللاعب الدولي النرويجي محبطًا، مما دفع جوارديولا إلى محاولة مواساته.

  • هالاند ليس مثل فودين أو دوكو

    لا يزال لاعب بوروسيا دورتموند السابق ينتظر هدفه رقم 100 مع مانشستر سيتي. لكن جوارديولا يعلم أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يصل إلى هذا الإنجاز.

    وقال جوارديولا بابتسامة: "سوف يفعلها. سوف يفعلها في المباراة القادمة، نحن نتحدث فقط عن الراحة. لديه جسم ضخم، في تلك اللحظة تكون نشيطًا. الراحة ليست فقط للساقين (مشيرًا إلى رأسه). الأمر ليس مثل فيل فودين أو دوكو، فهما يستطيعان الراحة. إرلينج رجل ضخم. نحن بحاجة إليه بشدة".

    واعترف المدرب السابق لبايرن ميونيخ أن مباراة ليدز كانت صعبة على فريقه، لكنه أشاد بالضيوف على تحسن أدائهم في الشوط الثاني. كما أثنى على فيل فودين بعد هدفيه، حيث عاد صانع الألعاب إلى أفضل مستوياته.

    وأضاف: "بعد أن غير ليدز يونايتد أسلوبهم، واعتمدوا على الكرات الطويلة إلى كالفرت لوين ولوكاس نميشا الذي كان يركض خلفه، كانت المباراة صعبة دائمًا. هذه المشاعر جزء من كرة القدم. حصلنا على الفرص وفي النهاية سجلنا هدفنا، إنها ليست المرة الأولى التي نرى فيها ذلك. لقد فعلها فودين آلاف المرات، بل ملايين المرات. الجودة، التسديد، القوة. مثل هدفه ضد وست هام للفوز بالدوري الإنجليزي . يجب أن يكون فيل بالقرب من منطقة الجزاء. يسدد أو يمرر. إنهاءه سريع للغاية. فيل يقدم موسمًا رائعًا حقًا".

    ما هو مستقبل مانشستر سيتي بقيادة هالاند؟

    سيتطلع مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ، إلى مواصلة انتصاراته عندما يزور فولهام مساء الثلاثاء. تعرض فريق جوارديولا للهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الماضي، ثم خسر بشكل مفاجئ أمام باير ليفركوزن في منتصف الأسبوع، لذا تأتي هذه الفوز على ليدز في الوقت المناسب. بالمناسبة، لن يتفاجأ الكثيرون إذا أنهى هالاند هذه الفترة القصيرة من الجفاف التهديفي في المباراة القادمة.

