لقطة أثارت قلق الجماهير.. نقاش غريب بين جوارديولا وهالاند بعد الفوز العسير على ليدز

لا يزال لاعب بوروسيا دورتموند السابق ينتظر هدفه رقم 100 مع مانشستر سيتي. لكن جوارديولا يعلم أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يصل إلى هذا الإنجاز.
وقال جوارديولا بابتسامة: "سوف يفعلها. سوف يفعلها في المباراة القادمة، نحن نتحدث فقط عن الراحة. لديه جسم ضخم، في تلك اللحظة تكون نشيطًا. الراحة ليست فقط للساقين (مشيرًا إلى رأسه). الأمر ليس مثل فيل فودين أو دوكو، فهما يستطيعان الراحة. إرلينج رجل ضخم. نحن بحاجة إليه بشدة".
واعترف المدرب السابق لبايرن ميونيخ أن مباراة ليدز كانت صعبة على فريقه، لكنه أشاد بالضيوف على تحسن أدائهم في الشوط الثاني. كما أثنى على فيل فودين بعد هدفيه، حيث عاد صانع الألعاب إلى أفضل مستوياته.
وأضاف: "بعد أن غير ليدز يونايتد أسلوبهم، واعتمدوا على الكرات الطويلة إلى كالفرت لوين ولوكاس نميشا الذي كان يركض خلفه، كانت المباراة صعبة دائمًا. هذه المشاعر جزء من كرة القدم. حصلنا على الفرص وفي النهاية سجلنا هدفنا، إنها ليست المرة الأولى التي نرى فيها ذلك. لقد فعلها فودين آلاف المرات، بل ملايين المرات. الجودة، التسديد، القوة. مثل هدفه ضد وست هام للفوز بالدوري الإنجليزي . يجب أن يكون فيل بالقرب من منطقة الجزاء. يسدد أو يمرر. إنهاءه سريع للغاية. فيل يقدم موسمًا رائعًا حقًا".