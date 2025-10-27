لأول مرة منذ الحرب العالمية.. الدوري الإنجليزي يتخلى عن "البوكسينج داي"

في خطوة وصفتها الأوساط الكروية الإنجليزية بـ"الصادمة" و"المخالفة للتقاليد"، يتجه الدوري الإنجليزي للتخلي شبه الكامل عن أحد أقدس طقوسه الكروية، وهو مباريات "البوكسينج داي" التي تقام في السادس والعشرين من ديسمبر من كل عام.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم منذ عقود طويلة، تشير كافة الدلائل إلى أن جولة "البوكسينج داي" لهذا العام ستقتصر على مباراة واحدة فقط، بينما سيتم ترحيل المباريات التسع المتبقية إلى عطلة نهاية الأسبوع التي تليها.

هذا القرار، الذي لم يتم حسمه نهائيًا بعد، يأتي كضحية مباشرة لضغوط عقود البث التلفزيوني الضخمة والجدول المزدحم بالالتزامات القارية والمحلية، مما يهدد بإنهاء تقليد تاريخي ارتبط بكرة القدم الإنجليزية ارتباطًا وثيقًا.