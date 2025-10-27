FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICO MADRIDAFP
لأول مرة منذ الحرب العالمية.. الدوري الإنجليزي يتخلى عن "البوكسينج داي"

هل تنهي الأموال التقليد الأعرق في الدوري الإنجليزي؟!

في خطوة وصفتها الأوساط الكروية الإنجليزية بـ"الصادمة" و"المخالفة للتقاليد"، يتجه الدوري الإنجليزي للتخلي شبه الكامل عن أحد أقدس طقوسه الكروية، وهو مباريات "البوكسينج داي" التي تقام في السادس والعشرين من ديسمبر من كل عام. 

ففي سابقة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم منذ عقود طويلة، تشير كافة الدلائل إلى أن جولة "البوكسينج داي" لهذا العام ستقتصر على مباراة واحدة فقط، بينما سيتم ترحيل المباريات التسع المتبقية إلى عطلة نهاية الأسبوع التي تليها. 

هذا القرار، الذي لم يتم حسمه نهائيًا بعد، يأتي كضحية مباشرة لضغوط عقود البث التلفزيوني الضخمة والجدول المزدحم بالالتزامات القارية والمحلية، مما يهدد بإنهاء تقليد تاريخي ارتبط بكرة القدم الإنجليزية ارتباطًا وثيقًا.

  • نهاية تقليد عريق.. مباراة واحدة فقط!

    تعتبر جولة "البوكسينج داي" واحدة من أبرز ملامح الموسم الكروي في إنجلترا، حيث تنتظرها الجماهير بشغف كبير كجزء لا يتجزأ من احتفالات أعياد الميلاد. 

    جرت العادة أن تقام جميع مباريات الجولة في يوم واحد، مما يخلق أجواءً احتفالية فريدة في الملاعب، لكن هذا العام، يبدو أن هذا التقليد العريق في طريقه للاندثار؛ فبسبب وقوع يوم السادس والعشرين من ديسمبر يوم جمعة، قررت رابطة الدوري الممتاز تأجيل معظم المباريات.

    التفاصيل التي ظهرت حتى الآن تشير إلى إقامة مباراة واحدة فقط في يوم "البوكسينج داي"، بينما سيتم توزيع المباريات التسع الأخرى على أيام السبت (27 ديسمبر)، والأحد (28 ديسمبر)، والاثنين (29 ديسمبر).

    هذه الخطوة تعني أن هذا العام سيشهد العدد الأقل من مباريات دوري الدرجة الأولى في هذا اليوم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولإظهار حجم التغيير، فإنه عندما وافق "البوكسينج داي" يوم جمعة آخر مرة في عام 2014، أقيمت جميع المباريات العشر في نفس اليوم دون تأجيل.

    عقود البث التلفزيوني.. المتهم الأول

    يكمن السبب الرئيسي وراء هذا التغيير الجذري في الالتزامات التعاقدية المعقدة والملزمة لرابطة الدوري الممتاز تجاه شركاء البث التلفزيوني، ووفقًا لتقرير نشرته "ذا أتلتيك"، فإن العقود المبرمة تفرض على الرابطة إقامة 33 جولة كاملة في عطلات نهاية الأسبوع خلال الموسم، مع السماح بخمس جولات فقط في منتصف الأسبوع.

    ومع التوسع الكبير في المسابقات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وخاصة الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى التغييرات في جدول كأس الاتحاد الإنجليزي (مثل إلغاء مباريات الإعادة)، أصبحت عطلات نهاية الأسبوع المتاحة عملة نادرة. 

    وبما أن "البوكسينج داي" يقع يوم جمعة، فإن الرابطة تجد نفسها مضطرة لاعتبار يومي السبت والأحد (27 و28 ديسمبر) بمثابة عطلة نهاية أسبوع رسمية يجب استغلالها بالكامل للوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الناقلين، هذا الوضع يجبر المنظمين على التضحية بتقليد "البوكسينج داي" لضمان عدم الإخلال ببنود العقود التي تدر المليارات على الأندية.

  • تاريخ "البوكسينج داي" في مهب الريح

    لم يكن "البوكسينج داي" مجرد جولة عادية في روزنامة الدوري الإنجليزي، بل هو إرث ثقافي ورياضي يمتد لأكثر من قرن. 

    تاريخيًا، كان هذا اليوم فرصة للعائلات للتوجه إلى الملاعب والاستمتاع بكرة القدم في أجواء احتفالية، وغالبًا ما كانت المباريات تشهد غزارة تهديفية ونتائج مثيرة لا تُنسى، لعل أشهرها كان "بوكسينج داي" عام 1963 الذي شهد تسجيل 66 هدفًا في 10 مباريات، وهو رقم قياسي تاريخي.

    هذا التقليد تعرض لبعض الاستثناءات النادرة في الماضي؛ ففي عام 1981، أقيمت مباراتان فقط، وفي عام 1993 عندما وافق يوم أحد أقيمت ثلاث مباريات فقط. 

    لكن قرار هذا العام بإقامة مباراة واحدة فقط يمثل تراجعًا غير مسبوق واعتداءً مباشرًا على هذا الإرث..

    الأندية والجهات الراعية تنتظر عادة إخطارًا بمواعيد المباريات قبل ستة أسابيع على الأقل، وحتى الآن، لم يتم تحديد هوية الفريقين اللذين سيخوضان هذه المباراة اليتيمة، مما يضيف مزيدًا من الغموض حول هذا الحدث.

    الدرجات الأدنى تتمسك بالتقاليد

    في تناقض صارخ مع ما يحدث في قمة الهرم الكروي، أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإنجليزية، التي تدير دوريات الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) والدرجة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى دوري الدرجة الوطنية، أنها ستتمسك بالتقاليد كاملة. 

    ومن المقرر أن تقام جداول مباريات كاملة في هذه الدوريات يوم "البوكسينج داي" كما هو معتاد، بل وستلعب هذه الفرق جولة أخرى يوم الاثنين التالي (29 ديسمبر).