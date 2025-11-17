تمهيدًا للتضحية برايكوفيتش .. سيرجيو كونسيساو يطلب والإدارة تختار التعاقد مع نجم مفاجئ من دوري يلو!

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، طلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من مجلس إدارة النادي؛ التعاقد مع حارس مرمى محلي، في الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026".

الصحيفة كشفت عن أن كونسيساو طلب هذه الصفقة؛ من أجل رغبته في الاستفادة بـ"الأجانب الثمانية"، داخل الملعب.

بمعنى.. أن يكون الحارس محلي والـ8 أجانب في مراكز أخرى، من الدفاع إلى الوسط والهجوم؛ وهو ما يعني الاستغناء عن الصربي بريدراج رايكوفيتش، أو الاعتماد عليه في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط.

وتسمح المسابقة الآسيوية بمشاركة أي عدد من الأجانب، على عكس دوري روشن السعودي للمحترفين؛ الذي تنص لوائحه على الاعتماد على 8 محترفين فقط، في المباراة الواحدة.

وأساسًا.. يتم تسجيل 10 محترفين أجانب من بينهم ثنائي تحت السن "مواليد"، في قائمة كل فريق بمسابقة دوري روشن؛ على أن يشارك 8 منهم فقط في المباراة الواحدة، كما ذكرنا.