أحمد فرهود

تمهيدًا للتضحية برايكوفيتش .. سيرجيو كونسيساو يطلب والإدارة تختار التعاقد مع نجم مفاجئ من دوري يلو!

مفاجأة في ميركاتو نادي الاتحاد..

طلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، صفقة مهمة للغاية، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

كونسيساو لم يحضر فترة الانتقالات الصيفية مع الاتحاد؛ حيث تولى منصبه في بدايات أكتوبر 2025، خلفًا للفرنسي "المقال" لوران بلان.

    سيرجيو كونسيساو يطلب التعاقد مع حارس محلي

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، طلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من مجلس إدارة النادي؛ التعاقد مع حارس مرمى محلي، في الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026".

    الصحيفة كشفت عن أن كونسيساو طلب هذه الصفقة؛ من أجل رغبته في الاستفادة بـ"الأجانب الثمانية"، داخل الملعب.

    بمعنى.. أن يكون الحارس محلي والـ8 أجانب في مراكز أخرى، من الدفاع إلى الوسط والهجوم؛ وهو ما يعني الاستغناء عن الصربي بريدراج رايكوفيتش، أو الاعتماد عليه في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط.

    وتسمح المسابقة الآسيوية بمشاركة أي عدد من الأجانب، على عكس دوري روشن السعودي للمحترفين؛ الذي تنص لوائحه على الاعتماد على 8 محترفين فقط، في المباراة الواحدة.

    وأساسًا.. يتم تسجيل 10 محترفين أجانب من بينهم ثنائي تحت السن "مواليد"، في قائمة كل فريق بمسابقة دوري روشن؛ على أن يشارك 8 منهم فقط في المباراة الواحدة، كما ذكرنا.

    الاتحاد يختار حارس محلي مفاجئ في دوري يلو!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. صحيفة "الرياضية" تحدثت عن الاسم المحلي، المرشح لتدعيم مركز حراسة مرمى نادي الاتحاد؛ بعد طلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    وأوضحت الصحيفة أن محمد العويس، نجم الهلال والأهلي سابقًا ونادي العلا حاليًا؛ هو المرشح الأول لتدعيم مركز حراسة مرمى عملاق جدة الاتحاد، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    وشددت الصحيفة على أن إدارة العميد الاتحادي؛ ترى أن العويس البالغ من العمر 34 سنة، والذي يتواجد مع نادي العلا في دوري يلو للدرجة الأولى، هو الخيار المحلي الأمثل في مركز حراسة المرمى.

    موقف نادي العلا من التخلي عن محمد العويس

    واستكمالًا لخبرها.. أكدت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، أن إدارة نادي العلا لم تتلق أي عرض من الاتحاد - حتى الآن -؛ للتعاقد مع النجم محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

    ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة العلا، تضع العويس كـ"حجر أساس" في مشروعها، نحو الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ لذلك.. لا يوجد أي نية للتخلي عنه، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

    ويدخل العويس "الفترة الحرة" من عقده مع العلا، في شهر يناير القادم؛ وذلك بعد أن وقع على عقود لمدة موسم رياضي واحد فقط مع الفريق، خلال صيف عام 2025.

    وخاض العويس 8 مباريات مع فريق العلا الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ استقبل خلالها 5 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه "4 مرات".

    إلى جانب العويس.. صفقة أخرى مرشحة لتدعيم نادي الاتحاد

    وإلى جانب الحارس المحلي.. أعلنت صحيفة "الرياضية" جلوس أعضاء اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، مع المدرب البرتغالي للفريق الأول سيرجيو كونسيساو؛ خلال فترة التوقف لبطولة كأس العرب "فيفا 2025"، لتحديد جميع الصفقات الشتوية.

    ويشارك منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

    وأشارت الصحيفة إلى أنه على رأس المراكز التي سيتم مناقشة تدعيمها - المهاجم أو رأس الحربة الصريح -؛ حيث سيتم طرح مجموعة من الأسماء على كونسيساو، لضم أحدها بشكلٍ رسمي.

    لكن.. شرط تدعيم هذا المركز - حسب نفس الصحيفة -؛ هو أن يكون اللاعب أجنبيًا من مواليد 2004 فما فوق، مع ضرورة تمتّعه بمستوى فني عالٍ وحضور دولي.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

