زهيرة عادل

برونو فيرنانديش عن طرد رونالدو التاريخي: جعل الأمور أكثر صعوبة علينا!

أحد قادة البرتغال يعلق على طرد الدون..

أرسلت البرتغال كريستيانو رونالدو إلى دياره بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ضد جمهورية أيرلندا يوم الخميس.

رونالدو كان قد تلقى بطاقة الطرد في الدقيقة 60، وهي أول بطاقة طرد في مسيرته الدولية، بعد أن ضرب بمرفقه المدافع الأيرلندي دارا أوشي، حيث تعرضت البرتغال لهزيمة مفاجئة بنتيجة 2-0 في ملعب أفيفا، لكن تبقى البرتغال في صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم رغم هذه الخسارة.

    أيرلندا تحقق فوزًا كبيرًا على البرتغال

    تأهل منتخب البرتغال إلى كأس العالم 2026 لم يعد أمراً مؤكداً بعد هزيمته يوم الخميس، حيث سجل تروي باروت هدفين في الشوط الأول لصالح منتخب أيرلندا، الذي حقق فوزين متتاليين أعطيا آماله في التأهل إلى التصفيات دفعة قوية.

    تواجه أيرلندا الآن المجر، التي تتفوق بفارق نقطة واحدة على فريق هيمير هالجريمسون، بعد ظهر يوم الأحد، وتحتاج إلى الفوز لتتخطى المجر وتحتل المركز الثاني. قد تحتل المجر المركز الأول إذا فازت وفشلت البرتغال أمام أرمينيا، لكن هذا يبدو مستبعدًا حتى بدون رونالدو.

    لن يبقى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا لمشاهدة مباراة البرتغال في استاد دو دراجاو في بورتو بعد ظهر يوم الأحد بعد أن تم "إعفاء المهاجم المخضرم من المنتخب الوطني" وفقًا لصحيفة A Bola البرتغالية.

     كان رونالدو قد قدم أداءً ضعيفًا حتى طرده في ما كان أمسية محبطة لقائد البرتغال، رغم أنه قبل المباراة، وعد بأن يكون "ولدًا مطيعًا" عند عودته إلى أيرلندا، قائلاً: "أنا أحب المشجعين هنا حقًا. الدعم الذي يقدمونه لمنتخبهم الوطني رائع. بالنسبة لي، من دواعي سروري أن ألعب هنا مرة أخرى، وآمل ألا يصفروا عليّ كثيرًا غدًا - أقسم أنني سأحاول أن أكون فتى مطيعًا".

  • "لا يوجد عنف"

    استقبل الدون البطاقة الحمراء باندهاش، ثم التفت ليصفق بسخرية للجماهير المحلية قبل أن يتجه بخطى ثقيلة نحو النفق. واضطر مهاجم النصر إلى أن يمنعه المدافع السابق لتشيلسي ريكاردو كارفالو من التوجه نحو مقاعد البدلاء الأيرلندية بعد أن بدا أن البطل البرتغالي يقول "أحسنت" في اتجاههم.

    دافع روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، عن رونالدو بعد هزيمة الخميس، وقال إن انفعال القائد لم يكن "عنيفًا"، موضحًا: "بالطبع تحدثنا. أعتقد أن الأمر صعب على لاعب مثل كريستيانو، الذي كان في منطقة الجزاء. واليوم كان هناك مدافعان يتلامسان معه باستمرار".

    "لا يوجد عنف. إنه يحاول دفع المدافع بعيدًا وكان محظوظًا لأن تقنية الفيديو ... زاوية الصور [تجعل الأمر يبدو] أسوأ مما حدث. إنها أول بطاقة حمراء لرونالدو مع المنتخب الوطني، هذا أمر لا يصدق".

    عادةً ما تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة على الساحة الدولية إلى إيقاف اللاعب لمباراتين، مما يعني أن رونالدو قد يغيب عن المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم إذا تمكنت البرتغال من الفوز على أرمينيا وتجنبت الحاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة الصيف المقبل عبر المباريات الفاصلة.

    "إنه يعلم أنه ارتكب خطأ"

    اعترف برونو فيرنانديش، قائد مانشستر يونايتد وزميل رونالدو في منتخب البرتغال، بأن المهاجم ارتكب خطأً، لكن طرده جعل الأمور أكثر صعوبة في أيرلندا الأسبوع الماضي.

      وقال فيرنانديش، الذي غاب عن مباراة أيرلندا بسبب إيقافه: "هذا يحدث في كرة القدم، لحظة أصدر فيها كريس رد فعل كلفه الكثير. لم يكن يريد أن يفعل ذلك، لكنه حدث في النهاية. إنه يدرك أنه ارتكب خطأً ولم يتمكن للأسف من مساعدتنا، لكن هذا لا يغير حقيقة أننا كنا متأخرين في المباراة بالفعل. لقد جعل ذلك الأمور أكثر صعوبة، لأننا كنا نلعب بعشرة لاعبين ولم يكن لدينا لاعب يمكنه تسجيل هدف في أي لحظة".

  • البرتغال تتوقع تجاوز أرمينيا بسهولة

    لا يزال من المتوقع أن تتصدر البرتغال المجموعة السادسة يوم الأحد، حيث تستعد لمواجهة أرمينيا على أرضها.

     خسرت أرمينيا أربعة من مبارياتها الخمس في تصفيات كأس العالم، بما في ذلك خسارة ساحقة بنتيجة 5-0 أمام رجال مارتينيز في ملعب فازجن سركسيان الجمهوري في سبتمبر الماضي.

    سجل رونالدو هدفين في تلك الفوز الساحق، بينما سجل جواو فيليكس هدفين وجواو كانسيلو هدفًا واحدًا في وقت سابق من العام.