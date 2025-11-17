عائقان فقط أمام برنابيو .. يويفا يخطط لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض ريال مدريد ولكن!

في عام 2023، أشار فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إلى كيفية سير عملية التجديد، موضحًا: "تم زيادة الاستثمار في التكنولوجيا في جميع مناطق جولة برنابيو. سيكون المتحف أكبر بكثير وتم تعديل المساحات لجعلها أكثر جاذبية. تم تمديد الجولة التقليدية بخطين جديدين. كما تم تغيير إضاءة صيانة العشب من طيف ثابت إلى طيف متغير، مما يسمح باستخدام مجموعة كاملة من ألوان الضوء الطبيعي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم استخدامها في أي مكان في العالم مع نتائج مذهلة. كما تم تخصيص الزيادة في الاستثمار لتحسين الخدمات الغذائية في الحانات، مما سيمثل قفزة نوعية في العرض المقدم للأعضاء والمشجعين.

"كل هذا ينطوي على جهد هائل في تطوير البنى التحتية، والتي، بالإضافة إلى توفير تجربة تذوق أفضل، ستعمل على تحسين توليد الدخل من خلال هذه النشاط. من أجل تغطية جميع هذه الاستثمارات والنفقات الإضافية، قررنا تمويل أنفسنا على المدى الطويل لتجنب التأثير على النشاط والميزانية العمومية للنادي على المدى القصير. تبلغ ميزانية هذه الاستثمارات الجديدة 370 مليون يورو. بفضل الملاءة المالية التي يتمتع بها ريال مدريد، سيسمح لنا ذلك بالحصول على تمويل بشروط مواتية للغاية، حيث حصلنا على تصنيف A، وهو ما يعادل تصنيف المملكة الإسبانية".