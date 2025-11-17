FBN-AMFOOT-ESP-NFL-DOLPHINS-COMMANDERSAFP
عائقان فقط أمام برنابيو .. يويفا يخطط لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض ريال مدريد ولكن!

تجديدات البرنابيو تُذهل الاتحاد الأوروبي..

استضاف ملعب سانتياجو برنابيو الذي تم تجديده أول مباراة في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) تقام في هذا الملعب، مما ساعد على رفع مكانته إلى ملعب متعدد الأغراض.

وقد أعجب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالملعب الذي تم تجديده، ويخطط لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في برنابيو في المستقبل القريب.

  • أول مباراة لاتحاد كرة القدم الأمريكية في إسبانيا

    استضاف ملعب سانتياجو برنابيو الذي تم تجديده مباراة دوري كرة القدم الأمريكية بين فريق ميامي دولفينز وفريق واشنطن كوماندرز يوم الأحد. 

    وشهدت المباراة، التي فاز فيها فريق دولفينز بنتيجة 16-13، حضوراً كبيراً من السكان المحليين والمشجعين من الخارج.

     وفقًا لتقرير صادر عن Defensa Central، فوجئ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالتحول الذي طرأ على الملعب. وعلى الرغم من العلاقة غير الجيدة مع النادي في الآونة الأخيرة، لم يتردد يويفا في الإعجاب بالملعب الجديد المبتكر لريال مدريد. كما أشارت إلى احتمال إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في هذا الملعب الشهير؛ لكن لم يتم الإعلان عن أي شيء رسميًا حتى الآن.

    • إعلان
  • Washington Commanders v Miami Dolphins - NFL 2025Getty Images Sport

    خطة بيريز ناجحة

    في عام 2023، أشار فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إلى كيفية سير عملية التجديد، موضحًا: "تم زيادة الاستثمار في التكنولوجيا في جميع مناطق جولة برنابيو. سيكون المتحف أكبر بكثير وتم تعديل المساحات لجعلها أكثر جاذبية. تم تمديد الجولة التقليدية بخطين جديدين. كما تم تغيير إضاءة صيانة العشب من طيف ثابت إلى طيف متغير، مما يسمح باستخدام مجموعة كاملة من ألوان الضوء الطبيعي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم استخدامها في أي مكان في العالم مع نتائج مذهلة. كما تم تخصيص الزيادة في الاستثمار لتحسين الخدمات الغذائية في الحانات، مما سيمثل قفزة نوعية في العرض المقدم للأعضاء والمشجعين.

    "كل هذا ينطوي على جهد هائل في تطوير البنى التحتية، والتي، بالإضافة إلى توفير تجربة تذوق أفضل، ستعمل على تحسين توليد الدخل من خلال هذه النشاط. من أجل تغطية جميع هذه الاستثمارات والنفقات الإضافية، قررنا تمويل أنفسنا على المدى الطويل لتجنب التأثير على النشاط والميزانية العمومية للنادي على المدى القصير. تبلغ ميزانية هذه الاستثمارات الجديدة 370 مليون يورو. بفضل الملاءة المالية التي يتمتع بها ريال مدريد، سيسمح لنا ذلك بالحصول على تمويل بشروط مواتية للغاية، حيث حصلنا على تصنيف A، وهو ما يعادل تصنيف المملكة الإسبانية".

  • العوائق التي قد تحول دون إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في الملعب

    هناك عقبة واحدة فقط قد تمنع الاستاد من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي رغبة الناديP للحصول على حقوق الاستضافة، سيتعين على النادي تقديم عرض، ووفقًا للتقرير، فإن النادي الملكي ليس في مزاج يسمح له بذلك. 

    علاوة على ذلك، فإنهم ينظرون إلى هذا المشروع على أنه مشروع يدر عائدات ضخمة، فوفقًا لـ Defensa Central، حققت مباراة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) هذه أكثر من 80 مليون يورو من مبيعات التذاكر، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية الأخرى والضيافة في المدينة.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    متى سيلعب ريال مدريد مرة أخرى في البرنابيو؟

    اتخذ ريال مدريد خطوة مهمة في إعادة تشكيل الملعب، وهي إزالة اسم سانتياجو منه؛ من الآن فصاعدًا، سيُعرف الملعب الشهير باسم بيرنابيو فقط، كما سيتم إجراء التغييرات اللازمة على الشعار، وفقًا لصحيفة دياريو آس.

    سمي الملعب على اسم لاعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسطوري سانتياجو برنابيو دي ييستي في عام 1955.

    الجدير بالذكر أن برنابيو شغل أيضًا منصب رئيس نادي لوس بلانكوس، ومع تغيير الاسم، لا يُتوقع أن يتضاءل الإرث. لكن ريال مدريد لا يلعب حاليًا أي مباريات على أرضه، ومن المقرر أن يعود في 7 ديسمبر، عندما يواجه سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

