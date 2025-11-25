فيديو | دون مراعاة لمشاعر جمهور برشلونة .. تصرف مستفز من رافينيا بعد الهزيمة المذلة أمام تشيلسي

البلوز بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا استضافوا أمس الثلاثاء، البرسا بقيادة الألماني هانزي فليك، على استاد ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وأكرم أصحاب الأرض ضيافة الفريق الكتالوني بزيارة شباكه بثلاثية نظيفة، سجلها الفرنسي جول كوندي "بالخطأ في مرماه"، البرازيلي إستيفاو ويليان والإنجليزي ليام ديلاب في الدقائق 27، 55 و73 من عمر المباراة.

الهزيمة جمدت رصيد برشلونة عند النقطة السابعة في المركز الـ15 بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس.