قبل مواجهة برشلونة .. كوكوريلا يسخر من إصابة كول بالمر: "لعبة فيفا" وراء ما حدث!

بعد وقت قصير من إصابته بكسر في إصبع قدمه اليسرى المفضلة يوم الأربعاء الماضي، كشف مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا النقاب عن هذه المسألة.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "من المؤكد أنه لن يكون متاحًا للعب يوم السبت، ولا في مباراة برشلونة، ولا في مباراة آرسنال. للأسف، تعرض لحادث في المنزل حيث أصيب إصبع قدمه. ليس الأمر مهمًا، لكنه لن يعود في الأسبوع المقبل. أستيقظ عدة مرات خلال الليل - أصطدم برأسي وساقي وكل شيء - لذا يمكن أن يحدث ذلك".

قبل مباراة البلوز في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة يوم الثلاثاء، قدم المدرب السابق لليستر سيتي تحديثًا أكثر إيجابية عن بالمر: "نعم، كول يرتدي حذاء [وقائي]. لا نعرف متى سيعود، لكن من المؤكد أنه سيكون قريبًا. إنه بالفعل على أرض الملعب، ويلمس الكرة بالفعل، والشعور [بالنسبة له] جيد".

وأضاف: "في الوقت الحالي، نحن نركز فقط على مباراة الغد. إنها مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، وهذا هو تركيزنا، ثم سننظر إلى مباراة آرسنال. لا أعتقد أنه سيكون متاحًا لهاتين المباراتين، لكنه يبلي بلاءً حسنًا".