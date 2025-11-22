SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONAAFP
Richard Mills و محمود خالد

في ليلة العودة لـ"كامب نو" .. برشلونة يكشف سبب استبعاد راشفورد أمام بيلباو

راشفورد يغيب عن أولى مباراة لبرشلونة بعد العودة لملعبه الأيقوني..

أصبح الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مطالبًا بالانتظار قليلًا حتى يخوض أولى مبارياته على ملعب كامب نو، بعدما تقرر استبعاده من قائمة البلوجرانا، من مباراة أتلتيك بيلباو.

في ليلة الاحتفال بالعودة إلى الملعب التاريخي لبرشلونة بعد عامين، فاجأ المدرب الألماني هانز فليك، الجميع، باستبعاد ماركوس راشفورد من قائمة الفريق أمام أتلتيك كلوب، ليقرر الدفع بفيراس توريس في الجهة اليسرى، ويشكل ثلاثيًا هجوميًا مع لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي.

وقدم لاعب مانشستر يونايتد، المُعار إلى برشلونة، بداية متميزة مع الفريق الكتالوني؛ حيث ساهم في تسجيل العديد من الأهداف والتمريرات الحاسمة، إلا أن البلوجرانا أعلن عن عدم مشاركته في مباراة الليجا، اليوم، خلال محاولة تقليص الفارق مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

  • راشفورد يبدأ بشكل رائع فترة إعارته لبرشلونة

    وكان راشفورد قد عانى من "التجميد" في مانشستر يونايتد، مع المدرب البرتغالي روبن أموريم، لينتقل على سبيل الإعارة إلى برشلونة، في محاولة لفتح صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية، حيث جاءت الإعارة لمدة موسم واحد، في أواخر الصيف الماضي.

    وصار راشفورد مختلفًا مع البلوجرانا، حيث سجل 6 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، فيما قرر هانز فليك، منحه فرصة المشاركة بشكل أساسي، مع إصابة القائد البرازيلي رافينيا.

    وقدم راشفورد أرقامًا مميزة، خففت من حدة افتقاد رافينيا، الذي لعب دورًا أساسيًا في ثلاثية البلوجرانا، في موسم 2024-2025، إلا أن مباراة اليوم، قد شهدت خبرًا صادمًا باستبعاد الإنجليزي، في ليلة الاحتفال بالعودة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، الذي أعيد افتتاحه جزئيًا بعد سنوات من إعادة البناء.

    وقبل ساعتين من انطلاق المباراة، أصدر برشلونة تغريدة عبر منصة (إكس)، قائلًا "إعلان طبي. سيغيب ماركوس راشفورد عن مباراة اليوم ضد أتلتيك بيلباو بسبب الإصابة بالإنفلونزا".

    ويأمل برشلونة بأن يكون راشفورد بحالة جيدة، تكفي للمشاركة في مواجهة القمة أمام تشيلسي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، ثم العودة في مباراة ألافيس، على ملعب البلوجرانا، في الدوري الإسباني، السبت المُقبل.

    • إعلان

  • راشفورد يريد البقاء في كتالونيا

    وبعد أقل من شهرين من فترة احترافه في برشلونة، أعرب ماركوس راشفورد عن أمنيته في الرحيل بشكل نهائي عن مانشستر يونايتد، وتحويل إعارته مع العملاق الإسباني، إلى بيع نهائي، حيث تشير التقارير إلى أنه قد يكون متاحًا بمقابل يتراوح بين 30-35 مليون يورو (26-30 مليون جنيه استرليني).

    وفي نهاية أكتوبر، تلقى راشفورد سؤالًا حول ما إذا كان يرغب في الانضمام إلى برشلونة، ليجيب قائلًا "نعم، بالتأكيد. أنا أستمتع بهذا النادي، وأعتقد أن برشلونة هو أحد الأندية الرئيسة في تاريخ كرة القدم بالنسبة لأي شخص يحب هذه الرياضة. بالنسبة لي كلاعب، إنه لشرف كبير. التركيز الرئيس هو الفوز بالمباريات، ولذلك انتقلت إلى هذا النادي، وهو ما يطلبه".

    ويحظى راشفورد بإشادة من قِبل المدير الفني الألماني هانز فليك، الذي قد يلعب دورًا محوريًا في قرار شراء عقد النجم الإنجليزي صاحب الـ28 عامًا، بصورة دائمة.

    وفي سبتمبر، بعد تسجيله هدفين في مرمى نيوكاسل يونايتد، قال المدرب السابق لبايرن ميونخ "إنه لاعب رائع، وموهبة كبيرة، تسديداته مذهلة، كلاعب مهاجم، من الرائع دائمًا أن يسجل الأهداف، لذا أنا سعيد للغاية من أجله. قبل بداية الموسم، قال (المدير الرياضي) ديكو، وأنا، إننا بحاجة إلى لاعب مثله، إنه لا يصدق، لديه المزيد من الإمكانات التي يستطيع إظهارها لنا".

    وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن راشفورد، الذي يمتد عقده مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2028، قد استبدل فندق إقامته، بالقرب من كامب نو، بشقة في إسبلوجيس دي يوبريجات، وهي بلدية تقع في ضواحي برشلونة، ما يشير إلى أنه يشعر بالاستقرار في محيطه الجديد.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    فليك سعيد بالعودة إلى كامب نو

    وبعد أكثر من 900 يوم من الغياب عن اللعب في كامب نو، عاد برشلونة إلى ملعبه الأيقوني هذا الأسبوع، رغم أن الملعب لم يمتلئ سوى بنصف سعته، مع استمرار أعمال التجديد، فيما أعرب فليك عن تأثره بالعودة إلى هذا الملعب.

    ومع حضور 45 ألف مشجع إلى كامب نو، قال الألماني قبل المباراة، "لطالما كان حلمي أن أدرّب برشلونة هنا، ولهذا السبب أنا متحمس للغاية، من المهم أن أكون هنا".

    ورغم غياب راشفورد وبيدري وفرينكي دي يونج عن المواجهة ضد أتلتيك بيلباو، إلا أن المباراة شهدت عودة الحارس جوان جارسيا للمشاركة أساسيًا، ودخول رافينيا بديلًا في الدقيقة 81.

  • ماذا ينتظر برشلونة؟

    وحقق برشلونة انتصارًا عريضًا على أتلتيك بيلباو بنتيجة (4-0)، في مباراة الجولة 13 من الدوري الإسباني، حيث حملت الرباعية توقيع روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز، فيران توريس "هدفين".

    وصعد برشلونة - مؤقتًا - إلى صدارة الليجا، متساويًا مع ريال مدريد في رصيد الـ31 نقطة، فيما يستعد البلوجرانا، لملاقاة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، ثم استضافة ألافيس في الدوري، يوم السبت.

