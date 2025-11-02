ثلاثية بطعم القلق: فوز برشلونة لا يرضي الغرور.. والقائم والعارضة أهم من كوندي وأراوخو!

في ظل غياب العقل المبدع بيدري بعد اصابته في الكلاسيكو، كان السؤال الأكبر هو كيف سيعوض برشلونة هذا الفراغ في صناعة اللعب.

الإجابة جاءت، كما جرت العادة مؤخرًا، من أقدام فيرمين لوبيز، لم يكن فيرمين مجرد لاعب وسط يملأ خانة، بل كان المحرك الحقيقي لغالبية هجمات برشلونة في الفترة التي قضاها على أرض الملعب قبل استبداله في الدقيقة 66.

الأرقام وحدها لا تكفي لوصف تأثيره، لكنها ترسم جزءًا من الصورة، فقبل خروجه، كان فيرمين هو من كسر جمود المباراة بتمريرة حاسمة في الدقيقة 11 لزميله فيران توريس، ليمنح الفريق الهدف الثاني والآمان المؤقت.

لم يكتفِ بذلك، بل كان شعلة نشاط لا تهدأ، حاول التسديد في مناسبتين، وقدم ثلاث تمريرات مفتاحية لزملائه، وصنع فرصتين كبيرتين للتسجيل.

لكن الأهم، هو أنه صنع الهدف الثالث في الدقيقة 61، وتمريرته الطويلة المتقنة إلى ماركوس راشفورد لم تكن مجرد تمريرة، بل كانت رؤية واضحة لحركة زميله، وضعت الإنجليزي في موقف مثالي لإنهاء الهجمة.

لقد أثبت فيرمين أنه اللاعب القادر على تقديم الحلول الرأسية والأفقية في الثلث الأخير، معوضًا بذلك جزءًا كبيرًا من الفراغ الإبداعي الذي تركه غياب بيدري، رغم أن نجم الوسط المصاب كان هناك شعورًا واضحًا بافتقاده في الكثير من أوقات المباراة الأخرى.