المباراة أقيمت على ملعب "الأمير مولاي الحسن"، أمس الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وشهدت توترًا كبيرًا، خصوصًا عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق محمود حسن "تريزيجيه"، والذي أعاد الضيوف للقاء، بعد تقدم الجيش الملكي في الدقيقة 37 عن طريق لاعبه محسن بوريكة.

وشهدت المباراة في شوطها الثاني، أحداث شغب جماهيري خطيرة في مدرجات جماهير الجيش الملكي، أدت إلى إصابة لاعب الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" على مستوى الرأس وتوقف اللقاء مؤقتًا، وسط تحركات عاجلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لفتح تحقيق رسمي.

وقد تواجه جماهير الجيش الملكي عقوبات مغلظة من الكاف، بسبب إلقاء الزجاجات بغزارة على لاعبي ومسؤولي النادي الأهلي، بخلاف أن مدير الكرة بالنادي الأهلي، وليد صلاح الدين، التقط إحدى الأدوات الحادة (سكين معجون) التي ألقيت من المدرجات وسلمها للحكم كدليل على خطورة الموقف، حيث اضطر الأخير إلى إيقاف المباراة مؤقتًا وهدد بإلغائها إذا لم تتوقف الجماهير عن أعمال العنف.