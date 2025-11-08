FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP
محمود خالد

"أفضل كرة قدم شاهدتها منذ سنوات" .. بايرن ميونخ ينال إشادة "منافسه" بعد الفوز على باريس سان جيرمان!

المنافسة المحلية لا تمنع الإشادة بأداء بايرن ميونخ أمام حامل اللقب..

أشاد هانس- خواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي السابق بنادي بوروسيا دورتموند، بأداء "المنافس" بايرن ميونخ، في مباراة باريس سان جيرمان، خاصة في الشوط الأول من المواجهة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، وشهدت انتصارًا للعملاق البافاري بنتيجة (2-1).

ووصف فاتسكه ما قدمه بايرن ميونخ، أمام باريس سان جيرمان، في الـ45 دقيقة الأولى، بأنه أحد أفضل المستويات التي شاهدها في كرة القدم منذ سنوات.

وتواصل كتيبة المدير الفني فنسنت كومباني، نتائجها الرائعة منذ بداية الموسم الجاري "2025-2026"، بعد تحقيق رقم قياسي بـ16 انتصارًا متتاليًا.

  • فاتسكه، أحد أعمدة دورتموند، يشيد بـ"المنافس"

    لا يمكن تجاهل تعليقات فاتسكه، فهو المدير التنفيذي الوحيد الذي استطاع أن يقدم تحديًا حقيقيًا، ومستمرًا، لهيمنة بايرن ميونخ، على كرة القدم الألمانية، على مدار العقدين الأخيرين.

    وتولى فاتسكه منصب الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، خلال عام 2005، ونجح في تغيير الوضع المالي الخطير للفريق "الأسود والأصفر"، كما أبرم صفقة للتاريخ، بتعاقده مع "المدرب" يورجن كلوب الذي لم يكن قد خضع لاختبار كبير في عام 2008، قبل أن يصنع طفرة، بقيادة BVB، للفوز بلقبين في الدوري الألماني، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2013، قبل أن يستقيل فاتسكه من منصبه في دورتموند، في وقت سابق من هذا العام، حيث يتولى حاليًا منصب مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم.

    حديث الرجل صاحب الـ66 عامًا، عن النادي الذي طالما كان منافسًا له، بهذه الحماسة، يعد دليلًا على مدى جودة أداء بايرن ميونخ، حيث أثبت فريق كومباني، بأنه مصدر تهديد حقيقي في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، عندما سحق حامل اللقب على ملعب بارك دي برانس، الثلاثاء.

    وتصدرت ثنائية لويس دياز والبطاقة الحمراء التي نالها، عناوين الشوط الأول المثير، الذي شهد سيطرة بطل ألمانيا "34 مرة"، على باريس سان جيرمان، الذي يتربع على عرش الكرة العالمية، في الوقت الحالي.

    بقطع النظر عن اشتداد المنافسة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، فإن فاتسكه يعتقد أن الأداء الرائع للعملاق البافاري يعد "نعمة" للبوندسليجا على الساحة العالمية، رغم أنه لا يزال يرغب في رؤية منافسة أكبر على الصعيد المحلي.

    "بايرن ميونخ لعب كرة قدم رائعة حقًا"

    وفي مقابلة حصرية مع Sky Sports Deutschland، كشف فاتسكه عن رد فعله عند مشاهدة المباراة، بقوله "كان مزيجًا من الإعجاب والإثارة. الشوط الأول كان من أفضل ما شاهدت في كرة القدم منذ سنوات، بالطبع، يمكن أن تخرج من المباراة بخطأ واحد، وفي النهاية، أصبحت النتيجة متقاربة بعض الشيء".

    وأضاف فاتسكه "لقد فزنا في باريس قبل عامين، مع دورتموند، لكن الفوز بهذه الطريقة، وبشكل مقنع للغاية، خاصة مع الأداء الرائع خلال الشوط الأول، لقد كان أداءً رائعًا حقًا من بايرن ميونخ".

    وتابع "يجب أن نكون سعداء على الصعيد الدولي، عندما يمثل نادٍ مثل بايرن ميونخ، الدوري الألماني، بهذا الشكل الرائع، أما على الصعيد المحلي، سيكون من الرائع أن نضفي المزيد من الإثارة في المباراة، لكن ضد البايرن، وبالطريقة التي يلعب بها حاليًا، فهذا صعب".

  • هيمنة بايرن "بلغة الأرقام"

    ويعد بايرن ميونخ، مهيمنًا ومتفوقًا على جميع المنافسين، بعدما حقق سلسلة انتصارات في 16 مباراة متتالية، منذ بداية الموسم، وهو رقم قياسي في جميع الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

    قبل تعادله مع أونيون برلين (2-2)، السبت، كان بايرن ميونخ محققًا سلسلة من 16 فوزًا متتاليًا، وفي تسع مباريات في الدوري الألماني، استقبلت شباكه أربعة أهداف فقط، بينما سجل 33 هدفًا.

    إن فارق الأهداف الذي صنعه البايرن، يمثل رقمًا قياسيًا لأي فريق في الدوري الألماني، خلال أولى تسع مباريات من الموسم الجديد، كما أنه ثاني فريق يفوز بأولى 9 مباريات من الموسم، علمًا بأن العملاق البافاري حقق هذا الرقم مسبقًا تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا، في موسم 2015-2016.

    وامتدت هيمنة بايرن ميونخ إلى المسابقات القارية، حيث يتصدر مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أربع جولات، برصيد 14 هدفًا، فيما كان هاري كين، مهاجم الفريق، عنصرًا أساسيًا في نجاحه، بعدما سجل قائد منتخب إنجلترا، 23 هدفًا وشارك في جميع مباريات البايرن الـ17 هذا الموسم.

    هل يستطيع البايرن إضافة لقب أوروبي إلى هيمنته المحلية؟

    الضعف النسبي لمنافسي بايرن المحليين، بما فيهم بوروسيا دورتموند، النادي الذي كان يعمل فيه فاتسكه سابقًا، جعل العديد من المعلقين في ألمانيا، يستسلمون لفكرة عودة لقب البوندسليجا إلى العملاق البافاري في نهاية الموسم.

    وينتظر أن يتم تقييم موسم هاري كين وزملائه، بناءً على أدائهم في دوري أبطال أوروبا. حيث ستكون المباراة المُقبلة لبايرن ميونخ في التشامبيونزليج، ضد آرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي، ومتقاسم الصدارة الأوروبية معه، في مواجهة يتوقع أن تكون ضخمة بين الفريقين الأفضل في القارة منذ افتتاح موسم 2025-2026.

