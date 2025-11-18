Phil Foden Jude BellinghamGetty Images/Goal
Soham Mukherjee و زهيرة عادل

مهاجم إنجلترا السابق: فيل فودين سيكون ضحية بيلينجهام في كأس العالم 2026!

هيسكي يحلل وضع الإنجليز قبل المونديال..

تم تحذير فيل فودين بأنه لاعب خط الوسط المهاجم الأكثر عرضة لفقدان مكانه في كأس العالم مع منتخب إنجلترا، مع دعم جود بيلينجهام للانضمام إلى الفريق.

وقد أدى استبعاد لاعب ريال مدريد من تشكيلة أكتوبر إلى إثارة الشكوك حول مكانه في تشكيلة توماس توخيل. لكن عودته في نوفمبر، وخاصة دوره الأساسي ضد ألبانيا، خففت من تلك المخاوف.

  • إحباط بيلينجهام

    أظهر بيلينجهام خيبة أمل واضحة عندما تم استبداله خلال الفوز 2-0 في تيرانا. لم ينفجر غضباً أو يتجهم أو يغادر الملعب غاضباً، لكنه لم يخفِ إحباطه أيضاً، وإن اعترف توخيل بعد ذلك أنه لم يلاحظ ذلك أثناء المباراة.

    وقال وهو يهز كتفيه: "سأضطر إلى مراجعة ذلك. نحن نهتم بالمعايير والالتزام والاحترام المتبادل. لن نغير قرارنا لمجرد أن شخصًا ما يلوح بذراعيه".

    وبينما كانت كل الأنظار موجهة إلى كل إيماءة من بيلينجهام، كان فودين يواجه قصته الخاصة.. لم يلعب نجم مانشستر سيتي مع إنجلترا منذ مارس، وكانت عودته بمزيج من اللحظات المشرقة والإحباط الصامت. فقد قدم تمريرة حاسمة لإيبيريتشي إيزي في الفوز على صربيا وأضفى بريقًا على المباراة ضد ألبانيا، لكنه بدأ أيضًا كلتا المباراتين من على مقاعد البدلاء، وهو دور غير مألوف لأحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

    زادت المفاجأة من خلال وعد توخيل بأن فودين وبيلينجهام سيعودان للعب أدوار مركزية، لكن حتى مع هذا التأكيد، لم يبدأ فودين المباراة.

    وأعرب المدرب صراحة عن تردده في إشراك فودين وبيلينجهام وهاري كين معًا، معتقدًا أن الثلاثة يلعبون بشكل أفضل في المراكز الوسطى من الملعب. وفي مباراة ألبانيا، رضخ المدرب، لكن لمدة 22 دقيقة فقط.

    السؤال الآن هو إلى متى سيقبل فودين أن يكون خيارًا للتناوب عندما تبدأ كأس العالم؟!

    قد يتم اختبار صبر فودين في عام 2026

    قدم المهاجم الإنجليزي السابق إيميل هيسكي أحد أكثر التقييمات صراحة حتى الآن بشأن الجمود الإبداعي الذي تعاني منه إنجلترا. وعندما سُئل عن لاعب خط الوسط المهاجم الأكثر ضعفاً، لم يتردد في الإجابة..

    في حوار حصري مع Dream Vegas، اعترف هيسكي: "ربما يكون فودين. في رأيي، أعتقد أن الأمر سيكون بين فودين وكول بالمر. كول بالمر لم يلعب كثيرًا، لذا عليه أن يبدأ في اللعب لتحسين لياقته البدنية، خاصة بالنسبة لمدرب يركز على الجري القوي والكثافة، لذا سيكون الأمر بينهما.

    "أعتقد أن جود سيذهب [إلى كأس العالم]، إذا كنت صادقًا معك. لا أعرف الكثير عن الروح الجماعية والحوكمة داخل المعسكر التي يتحدث عنها الجميع، ولكن إذا كنت ستختار فقط على أساس الأداء، أعتقد أن جود يجب أن يذهب لأنه يسجل أهدافًا حاسمة في الأوقات الحرجة أيضًا".

    لكن المهاجم السابق سلط الضوء أيضًا على منافس آخر صاعد هو مورجان روجرز، حيث لم يستطع هيسكي إخفاء إعجابه بمهاجم بورنموث.

    وقال: "لكنني أعتقد أن مورجان روجرز رائع. أحب طريقة لعبه. أحب الحماس الذي يلعب به. أحب المواقع التي يتخذها. إنه يجري بذكاء بدون الكرة لأنه يخلق مساحة للآخرين بركضه. أعتقد بالتأكيد أنه يضغط ليكون لاعبًا أساسيًا، وليس مجرد لاعب في الفريق. أعتقد أنه رائع في هذا الصدد. أعتقد أنه يقدم الكثير داخل الملعب وخارجه بفضل حركاته الذكية، وهو يقدم موسمًا جيدًا في رأيي".

  • هل تستطيع إنجلترا التعامل مع غياب أحد اللاعبين الكبار؟

    يعتقد هيسكي أن إنجلترا يمكنها أن تتخلى عن لاعب أو لاعبين من الطراز الرفيع في مركز رقم 10 وتظل قادرة على المنافسة على اللقب.

    وقال: "نعم، بالتأكيد. فهم يتمتعون بالتماسك كفريق على أي حال. لديهم بعض اللاعبين الرائعين. إنهم الأفضل بالنسبة لي. لا أستطيع أن أتخيل عدم مشاركتهم جميعًا، لكن يمكنني أن أتخيل عدم مشاركة واحد منهم، أو واحد أو اثنين منهم".

    المعركة المقبلة للثلاثة أسود

    تعد معركة إنجلترا من أجل الإبداع صراعًا شاملاً على السلطة بين بعض من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة في أوروبا. وقد أكد توخيل أن تشكيلة المنتخب في كأس العالم ستبنى على "المعايير والالتزام والاحترام".