"ما يفعله مع إنتر ميامي ليس كرة قدم حقيقية" .. المدرب التاريخي لمارادونا يُوجه طلبًا صارمًا لميسي بشأن كأس العالم

اتخذ ليونيل ميسي خطوة مفاجئة في مسيرته الكروية عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، حيث انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي، والذي يمتلك النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام حصة به.

ميسي خاض مسيرة طويلة مع برشلونة، ولكن المشاكل الاقتصادية للنادي حالت دون استمراره مما أدى لرحيله الصادم للجمهور الكتالوني إلى باريس سان جيرمان عام 2021، وبعد عامين، ورغم ارتباطه بعدد من الأندية الأوروبية والعودة إلى برشلونة والانتقال إلى دوري روشن السعودي، اختار الرحيل إلى أمريكا وارتداء قميص إنتر ميامي.

وقد أثيرت أقاويل حول نية اللاعب تغيير ناديه عند نهاية عقده لكنه اختار البقاء وجدد عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028، وهو ما عرضه لمجموعة من الانتقادات حيث اتهمه البعض بالهروب من الضغوطات والمستوى التنافسي واختيار الاعتزال الهادئ المريح في أمريكا.