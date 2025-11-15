"كنت سأشعر بالندم" .. رئيس إنتر : فكرنا في مورينيو قبل كيفو ولهذا السبب لم أقم باختيار البرتغالي!

خلال كلمته، شارك ماروتا بعض الحكايات الشخصية من مسيرته الطويلة في عالم كرة القدم. وتذكر لحظة حاسمة في عام 1983 عندما عرض عليه بيليجريني، رئيس إنتر آنذاك، منصب مدير فني مساعد، وهو عرض رفضه. وقال متأملاً: "لو كنت قبلت، لما كنت رئيساً اليوم"، مؤكداً على أهمية التوقيت وإدارة مسيرته المهنية بهدوء.
كما روى قرارًا صعبًا اتخذه خلال فترة عمله في سامبدوريا، حيث اضطر إلى طرد "صديق عزيز جدًا"، جيانفرانكو بيلوتو، من أجل إعادة النادي إلى الدوري الإيطالي. توضح هذه القصة الخيارات الصعبة التي يواجهها القادة غالبًا، حيث يضعون أهداف النادي قبل العلاقات الشخصية.
اختتم ماروتا خطابه بالتطرق إلى القضية المثيرة للجدل حول مستقبل سان سيرو. مع اعترافه بـ"المرارة والحنين" لدى الرومانسيين القدامى، شدد على ضرورة إنشاء ملعب جديد وحديث لمستقبل إنتر. دخل سان سيرو لأول مرة في عام 1966 ووصفه بأنه "وعاء عواطف هائلة"، لكنه جادل بأن الابتكار والحداثة أمران بالغا الأهمية.
وأكد أن "التجديد كان أمرًا غير وارد، لذا انتهى الأمر بهدمه. لكن يجب القيام بذلك". وسلط ماروتا الضوء على الحاجة إلى ملعب يعطي الأولوية "للأمن، الذي ينقصه؛ والضيافة، حتى تتمكن من البقاء هناك طوال اليوم مع جميع أنواع الترفيه؛ والشعور بالانتماء. أن يكون لديك منزلك الخاص". وتوقع الفوائد المالية لملعب جديد، مقارنةً بإيرادات إنتر الحالية البالغة 80 مليون يورو (68 مليون جنيه إسترليني/88 مليون دولار) سنويًا من أيام المباريات، مع هدف ريال مدريد الذي يتجاوز نصف مليار.