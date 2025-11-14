SOCCER EL GROUP D2 LIVERPOOL FC VS UNION SGAFP
بلال محمد

أول من عانق ميسي .. سر الظهور الأول "المختلف" لشقيق أليكسيس ماك أليستر مع الأرجنتين!

لقطة مميزة للنجم الأرجنتيني الصغير مع منتخب بلاده...

في ليلةٍ كان يفترض أن تتسلط فيها الأضواء فقط على حلم يتحقق داخل المستطيل الأخضر، لفت كيفن ماك أليستر الأنظار بشيء لم يتوقّعه أحد؛ فبين لحظة الاحتفال مع ليونيل ميسي عقب الهدف الثاني للأرجنتين ومشاهد ظهوره الأول بقميص بطل العالم، أثار اللاعب الفضول عندما ارتدى "واقي الأسنان"، والذي بدا واضحًا في فمه - وهو أمر غير معتاد في عالم كرة القدم -.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز وديًا على نظيره الأنجولي بـ"هدفين مقابل لا شيء"؛ في مباراة ضمن استعدادات التانجو لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ومن ناحيته.. يستعد منتخب أنجولا الأول لكرة القدم لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا؛ والمقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من أواخر شهر ديسمبر القادم وحتى منتصف يناير 2026.

  • حلم يتحقق.. ولقطة مميزة في الظهور الأول

    تمكن كيفن ماك أليستر، شقيق أليكسيس ماك أليستر، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول، من تحقيق حلم لطالما راود كل لاعب أرجنتيني؛ وهو المشاركة مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

    جاء استدعاء اللاعب في اللحظات الأخيرة لمواجهة أنجولا الودية؛ لكنه استغل الفرصة بأفضل طريقة ممكنة، إذ دخل المباراة في الدقيقة 60 وشارك مع شقيقه لمدة 25 دقيقة كاملة، مستعيدًا ذكرياتهما في صفوف أرجنتينوس جونيورز.

    وبعد تسجيل منتخب التانجو الهدف الثاني في الشباك الأنجولية؛ كان كيفن أول من عانق الأسطورة ليونيل ميسي - مسجل الهدف -، وسط التقاط عدسات الكاميرات لقطات له وهو يضع "واقي للأسنان" بشكلٍ واضح.

  • إصابة غيّرت كل شيء لكيفن ماك أليستر

    لفهم قصة اللاعب الأرجنتيني كيفن ماك أليستر من بدايتها؛ علينا العودة إلى مباراة فريقه يونيون سان جيلواز البلجيكي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في فبراير 2024.

    خلال تلك المواجهة.. تلقى كيفن ضربة قوية بمرفق أحد اللاعبين؛ تسببت في إصابة خطيرة في فمه، إذ انخلعت عدة أسنان واضطر للخضوع لعملية جراحية طارئة.

    هذه الحادثة كانت صادمة بالنسبة للاعب، وأثرت بشكلٍ كبير على مسيرته، وجعلت الأطباء ينصحونه بضرورة ارتداء "واقٍ للأسنان" عند عودته إلى الملاعب.

  • كيفن ماك أليستر يخالف تعليمات الأطباء.. وصديقته توبخه

    ورغم نصيحة الأطباء.. يعترف كيفن ماك أليستر، لاعب نادي يونيون سان جيلواز البلجيكي ومنتخب الأرجنتين، بأنه لم يلتزم فورًا بارتداء "واقي الأسنان"؛ فقد قال مازحًا لوسائل إعلام بلجيكية: "كنت قد وعدت صديقتي بأنني سأرتديه بعد الحادث".

    لكن الحقيقة أن الالتزام لم يستمر طويلًا؛ ففي أول مباراة له بعد العودة أمام كلوب بروج، لم يرتدِ الواقي، لتستقبله صديقته بملامح غاضبة.

    ويضيف ماك أليستر حول ذلك: "عندما عدت إلى المنزل وبختني؛ لذلك قررت أن أرتديه دائمًا حتى أتجنب المشاكل".

  • "واقي الأسنان".. عادة ثابتة في حياة كيفن ماك أليستر

    تحوّل أمر "واقي الأسنان" بمرور الوقت، إلى جزء ثابت من حياة كيفن ماك أليستر، لاعب نادي يونيون سان جيلواز البلجيكي ومنتخب الأرجنتين، بالإضافة إلى أنه أصبح أحد أدواته داخل الملعب؛ خاصة أن اللاعب أكد أنه يُعاني من الإصابات المتكررة.

    وقال كيفن في وقت سابق: "صديقتي تقول دائمًا إن حياتنا تشبه حياة لاعب راجبي، أكثر من لاعب كرة قدم".

    ومنذ تلك الواقعة، لم يعد كيفن يخوض مباراة بدون "واقي الأسنان"؛ ليظهر به أيضًا في أول مشاركة له مع منتخب الأرجنتين.

    هذا الظهور الأول لشقيق نجم نادي ليفربول أليكسيس ماك أليستر؛ بقدر ما خطف به الأنظار، فهو خطف قلب اللاعب نفسه باللعب بجوار أخيه وأيقونة المنتخب ليونيل ميسي.

  • مسيرة كيفن ماك أليستر مع عالم الساحرة المستديرة

    اللاعب الأرجنتيني كيفن ماك أليستر البالغ من العمر 28 سنة، بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية للنادي المحلي أرجنتينوس جونيورز؛ قبل الصعود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2017.

    وفي يناير 2019.. جاءت فرصة كروية كبيرة جدًا لكيفن؛ عندما انتقل من أرجنتينوس جونيورز إلى العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز، على سبيل الإعارة.

    ولعب كيفن الذي يجيد في قلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر، مباراتين فقط مع فريق بوكا جونيورز الأول لكرة القدم، خلال فترة الإعارة التي استمرت حتى نهاية ديسمبر 2019.

    بعدها.. عاد اللاعب إلى أرجنتينوس جونيورز؛ حيث ظل في صفوفه حتى رحل إلى نادي يونيون سان جيلواز البلجيكي، صيف 2023.

    ومثّل كيفن، شقيق نجم نادي ليفربول الإنجليزي أليكسيس ماك أليستر، فريق أرجنتينوس جونيورز في 157 مباراة رسمية؛ مسجلًا خلالها 14 هدفًا وصانعًا 2 أخريين.

    أما مع سان جيلواز.. شارك كيفن ماك أليستر في 111 مباراة رسمية؛ مسجلًا 7 أهداف، وصانعًا تمريرة حاسمة وحيدة فقط.