"أخطر مما نتصور".. صحفي شهير يدق ناقوس الخطر في ريال مدريد ويحذر تشابي ألونسو

دق جرس الإنذار بقوة في قلعة ريال مدريد، وباتت الأجواء داخل النادي الملكي مشحونة بالتوتر أكثر من أي وقت مضى، بعد الأداء الباهت والسقوط في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بنتيجة 1-0، ثم جاء التعادل المخيب للآمال يوم الأحد أمام رايو فاييكانو بنتيجة 0-0 ليزيد الطين بلة، هذه النتائج السلبية لم تكن مجرد عثرات عابرة، بل كشفت عن تراجع مقلق في مستوى الفريق، ووضعت المدرب تشابي ألونسو في عين العاصفة، حيث باتت الشكوك تحوم حول قدرته على قيادة كتيبة الميرينجي وسط هذه الأمواج المتلاطمة.

الصورة التي ظهر بها الفريق في آخر مباراتين، خاصة أمام فاييكانو، أثارت غضب الجماهير والمحللين على حد سواء، فالفريق ظهر بلا هوية تكتيكية واضحة، عاجزًا عن خلق الفرص، ومفتقدًا للروح القتالية التي طالما ميزت ريال مدريد، هذه الأجواء القاتمة فتحت الباب على مصراعيه أمام انتقادات حادة، كان أبرزها وأكثرها قسوة تلك التي جاءت من أصوات صحفية وازنة، تتابع المشهد عن كثب وتشعر بأن الخطر بات وشيكًا.