"أخشى جزر القمر أكثر من المغرب" .. رسالة تحذير للمنتخب السعودي من تكرار "أخطاء" مباراة عمان!

يضع المنتخب السعودي عينه على خطوة جديدة نحو التأهل، حين يلتقي منتخب جزر القمر مساء غدٍ الجمعة في التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2025.
ويخوض الأخضر المباراة بهدف تعزيز موقعه في صدارة المجموعة بعد فوزه في الجولة الافتتاحية، وهو ما يجعله متساويًا مع المنتخب المغربي في عدد النقاط. ويطمح اللاعبون لحسم التأهل مبكرًا قبل القمة المرتقبة أمام المغرب مساء الإثنين، وهي المواجهة التي ينتظرها المتابعون باعتبارها من أبرز مباريات الدور الأول.
وتشهد المواجهة غيابًا بارزًا على دكة البدلاء، حيث لن يتواجد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع الفريق بسبب سفره إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قرعة كأس العالم 2026 بجانب ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ورغم ذلك، يظهر الجهاز الفني المساعد ثقة كاملة في إدارة اللقاء ووضع خطة تضمن استمرار النسق القوي الذي ظهر به المنتخب في بداية مشواره.
وتتطلع الجماهير السعودية إلى رؤية أداء يُعزز الطموحات الكبيرة التي يحملها الأخضر في هذه النسخة، خاصة مع المستويات المميزة التي يقدمها لاعبيه، سواء من العناصر الشابة أو أصحاب الخبرة، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن قدرة المنتخب على الذهاب بعيدًا في البطولة.