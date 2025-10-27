أخبار ريال مدريد اليوم: تهديد فينيسيوس والصفقة الحلم وجوكر ألونسو الجديد!

أهلًا بكم في تغطيتنا اليومية لأخبار نادي ريال مدريد ليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025.
على الرغم من نشوة الانتصار في الكلاسيكو، يبدو أن الأجواء داخل غرف ملابس ريال مدريد ليست هادئة تمامًا. القصة الأبرز اليوم هي "انفجار" النجم فينيسيوس جونيور لحظة استبداله، حيث كشفت الكاميرات عن توجيهه "سبابًا" وتهديده بالرحيل عن الفريق، وسط رد فعل بارد من المدرب تشابي ألونسو.
وفيما حاول النجم البرازيلي لاحقًا تبرير تصرفاته بأنها "شغف الكلاسيكو"، نسلّط الضوء على جانب تكتيكي مضيء من المباراة، تمثّل في "ابتكار" ألونسو لمركز جديد لكامافينجا سار به على خطى أنشيلوتي.
وأخيرًا، نختتم مع أسطورة النادي كلود ماكيليلي، الذي كشف عن "صفقة أحلامه" التي يتمنى رؤيتها في مدريد لتدعيم الدفاع بجوار كيليان مبابي.
إليكم التفاصيل...