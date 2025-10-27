أخبار ريال مدريد اليوم: تهديد فينيسيوس والصفقة الحلم وجوكر ألونسو الجديد!

بينما كان النجم البرازيلي يقدم أداء مميزًا ويشكل خطورة كبيرة على دفاعات برشلونة، قرر المدرب تشابي ألونسو إشراك رودريجو بدلًا منه في الدقيقة 70، لم يخفِ فينيسيوس استياءه من المدرب، منتقداً ما حدث بالإيماءات والكلمات، قبل أن يغادر مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس ولم يبقَ على مقاعد البدلاء.

وأظهرت شبكة DAZN رد فعل البرازيلي عندما رأى أنه هو من تم استبداله. "أنا؟ أنا؟ مستر، مستر! أنا؟"، كان أول ما قاله عندما رأى رقمه.

لم يتوقف عند هذا الحد وأطلق سبابًا (تبًا لكم/اذهبوا إلى الجحيم) بينما كان يسير إلى مقاعد البدلاء. كانت العبارة تبدو موجهة إلى تشابي ألونسو الذي كان رده الوحيد "هيا، فيني، اللعنة"، الذي بقي ينظر إلى الملعب متجاهلًا ما كان يحدث بجانبه، بينما سارع العديد من أعضاء ريال مدريد لإيقاف فينيسيوس في محاولة لتهدئته.

رفض فينيسيوس أن يجلس على مقاعد البدلاء، بل ذهب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس قائلاً: "دائماً أنا، أنا سأرحل عن الفريق. سأرحل، من الأفضل أن أرحل"، في دليل واضح على غضبه من تغييره. عاد البرازيلي بعد بضع دقائق للجلوس مع زملائه، دون تغيير ملامحه الجادة والغاضبة في أي لحظة.

