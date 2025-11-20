Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | مهاجم أتلتيكو مدريد يطلب الرحيل في يناير وتوني يُضحي بـ"راتب الأهلي" من أجل كأس العالم
توني مستعد للتضحية
أبدى إيفان توني لاعب الأهلي السعودي، استعداده للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي.
موقع "تيم توك" قال إن اللاعب لا يمانع تخفيض راتبه بشكل كبير من أجل الانضمام إلى توتنهام أو إيفرتون في الميركاتو الشتوي.
توني يتقاضى حاليًا 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا مع الأهلي، ولكنه يرحب بتقاضي أقل من ذلك لدخول قائمة المدرب توماس توخيل لكأس العالم 2026، ويؤمن بأن فرصه ستزداد لو عاد إلى البريميرليج.
سيتي يبدأ محادثات التجديد مع فودين
استمرارًا لمساعي مانشستر سيتي للحفاظ على أفضل لاعبيه، قرر النادي الإنجليزي الدخول في محادثات جادة من أجل تجديد عقده لاعبه فيل فودين.
وأشار الصحفي جاك جوجان إلى أن المفاوضات ستبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط تفاؤل من جميع الأطراف حول التوصل لاتفاق نهائي يؤمن بقاء اللاعب في ملعب الاتحاد.
سورلوث يستعد للرحيل
قال الصحفي الإسباني فيكتور إسكوتيا، إن المهاجم النرويجي ألكساندر سورلوث يدرس الرحيل جديًا عن أتلتيكو مدريد في شهر يناير القادم.
اللاعب يرغب في اللعب بانتظام حتى نهاية الموسم ليكون في أفضل حال ممكن قبل انطلاق كأس العالم 2026، ويدرك أن هذا الأمر سيكون صعبًا في أتلتيكو.
ولذلك، سيبحث اللاعب عن فرصة أفضل في يناير، وإن لم يحدث ذلك سيؤجل هذه الخطوة إلى الصيف المقبل.
أكانجي يريد الاستمرار في إنتر
أبدى مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي المعار إلى صفوف إنتر، رغبته الواضحة في البقاء مع الفريق الإيطالي بعد انتهاء فترة إعارته.
وقال أكانجي في تصريحات نشرها الصحفي "فابريتسيو رومانو":"أتمنى أن يقوم إنتر بالتعاقد معي بشكل نهائي، أنا سعيد هنا وسنرى ما سيحدث".
ويمكن لإنتر تفعيل بند الشراء في عقد أكانجي بـ15 مليون يورو، وسط تحمس من النادي الإيطالي للإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه.
يورجنسن يرغب في الرحيل
يريد الحارس فيليب يورجنسن الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك للحصول على فرصة اللعب بصفة منتظمة بعيدًا عن البلوز.
وأشار الصحفي "فابريتسيو رومانو" إلى أن القرار يعود حاليًا إلى النادي الإنجليزي، حيث يريد اللاعب الرحيل للمشاركة مع منتخب الدنمارك في المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2026.
شتيجن يبحث عن فرصة للرحيل
قال الصحفي "روجر توريلو" إن برشلونة لم يتلق أي عروض حتى الآن للتعاقد مع الحارس مارك أندريه تير شتيجن في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأوضح أن النادي يفضل الانتظار لحين عودة اللاعب إلى كامل لياقته، في الوقت الذي يبحث فيه وكلاء الألماني عن فريق جديد له في يناير.
ويأتي ذلك بعدما أخبره يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، بأنه سيكون عليه اللعب بشكل منتظم حتى يتمكن من التواجد مع الفريق في كأس العالم 2026.
أزمة بين الاتحاد وكونسيساو بسبب ملف الحراسة؟
كشف الإعلامي هتان النجار، عن مشكلة كبيرة قد تحدث داخل نادي الاتحاد، بعد التصريحات التي خرج بها المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الرياض.
أعرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن رغبته في التحدث باللغة العربية ليتمكن من إيصال رسائله بشكل أوضح للإعلام السعودي، مؤكدًا تقديره للتواصل المباشر والدقيق مع الجماهير والصحافة.
وأوضح كونسيساو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء، أن اسمه ارتبط في الفترة الماضية بالعديد من الأخبار غير الدقيقة، مضيفًا: "سواء بقيت هنا شهرًا أو شهرين أو عشر سنوات.. ما سيصدر مني دائمًا هو الصراحة".
كما شدد المدرب البرتغالي على أنه لم يطلب مطلقًا تغيير أي لاعب في قائمة الفريق، نافياً وجود أي نقاش أو تواصل مع إدارة النادي حول هذا الموضوع، في رد مباشر على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة.
وكانت تقارير قد تحدثت عن مطالبة كونسيساو بالتعاقد مع حارس محلي وعدم رغبته في استمرار الحارس الأجنبي الصربي بريدراج رايكوفيتش، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل الحارس.
لكن تصريحات كونسيساو الأخيرة جاءت لتحسم الجدل بشكل قاطع، مؤكدة استمرار رايكوفيتش مع الاتحاد، على الأقل في المرحلة الحالية، إلى حين ظهور مستجدات أخرى محتملة في هذا الملف.
وقال النجار خلال تصريحات عبر برنامج "نادينا": "تصريح كونسيساو بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الرياض، أعتبره مؤشرًا خطيرًا جدًا داخل البيت الاتحاد، لا يوجد دخان دون نار".
وأضاف: "الأمر الأكثر أهمية أن المدرب كان واضحًا جدًا لو كنت أتحدث العربية، يعني أن الحوار لو كان مفتوحًا لكان أوضح العديد من الأمور".
وواصل: "ما قاله كونسيساو خطير لأنه خلال الفترة الماضية انتشرت أخبار تؤكد على أنه يرغب في التعاقد مع حارس مرمى محلي بهدف الاستفادة بالعناصر الأجنبية الثمانية داخل أرضية الملعب بعيدًا عن حراسة المرمى".
النجار أوضح: "للأمانة من خلال اتصالات أجريتها خلال الساعات الماضية من خارج الاتحاد، بما يتعلق بالتفاوض مع محمد العويس، وتأكدت بأنه كان هناك رغبة اتحادية بالتعاقد مع محمد العويس".
وتابع: "يمكن تقريبًا الشيء الوحيد الحاجز في المفاوضات، هو رغبة العويس في ضمان اللعب أساسيًا، وهذا الأمر متاح له في العلا أكثر من الاتحاد، ولا يمكن أن يقدم له ضمانات باللعب أساسيًا من جانب إدارة الاتحاد، ولكن تأكدت بأن هناك مفاوضات بالفعل معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".
ساكا يوافق على التجديد
أصبح نادي آرسنال الإنجليزي على أعتاب التجديد لجناحه بوكايو ساكا، بعد سلسلة ناجحة من المفاوضات بين الطرفين على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
وقال الصحفي "فابريس هوكينز" إن المحادثات دخلت في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن يُجدد ساكا مع آرسنال حتى 2030 قبل نهاية العام الجاري.
إعلان