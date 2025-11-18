Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | لويس إنريكي يستهدف مهاجم أتلتيكو مدريد، وقيمة الشرط الجزائي في عقد سيمينو
مفاجأة الدوري الإنجليزي يستهدف مهاجم ميلان
أصبح مستقبل المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز مع نادي ميلان محل شك متزايد، رغم امتداد عقده حتى عام 2029، بحسب تقارير صحفية إيطالية.
وتشير المصادر إلى أن اللاعب قد يكون في طريقه لإنهاء فترته في سان سيرو، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية، من بينها مفاجأة من الدوري الإنجليزي الممتاز: سندرلاند.
ووفقًا لموقع Calciomercato.com، يُعد سندرلاند من أبرز الأندية المهتمة بضم خيمينيز، بعدما قدم بداية موسم قوية بشكل غير متوقع، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، متقدمًا على أندية كبيرة مثل توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول.
ويبحث النادي الإنجليزي عن تدعيم خط هجومه للحفاظ على مستواه المميز، ما جعل خيمينيز هدفًا رئيسيًا ضمن خططه الشتوية المقبلة.
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد سيمينيو
كشفت تقارير صحفية عن قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، والذي سيتعين على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز دفعه إذا أرادت ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويحظى سيمينيو باهتمام كبير من عدة أندية كبرى، أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد، بعد تألقه اللافت مع بورنموث. وكان اللاعب قريبًا من الرحيل خلال الصيف الماضي، لكنه فضّل تجديد عقده مع الفريق لخمس سنوات إضافية.
وبحسب صحيفة The Athletic، فإن العقد الجديد يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني (86 مليون دولار)، بعد أن كانت إدارة بورنموث قد حددت في السابق سعرًا مبدئيًا قدره 70 مليون جنيه لردع الأندية المهتمة بخدماته.
لاعب وسط فينورد حل نابولي لورطة دي بروينه وأنجويسا
دخل نادي نابولي سوق الانتقالات الشتوية بجدية بعد تعرض كل من كيفن دي بروين وأندريه فرانك زامبو أنجويسا للإصابة، ما أجبر المدرب أنطونيو كونتي على إعادة التفكير في هيكل خط الوسط. وأصبح كوينتن تيمبر، قائد فينورد، الهدف الرئيسي للنادي الإيطالي، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده في 2026 واهتمام أندية كبرى به، من بينها أرسنال حيث يلعب شقيقه التوأم جوريين تيمبر.
ويمتاز تيمبر بقدرته على استعادة الكرة، وفتح خطوط اللعب، والمساهمة في الهجوم والدفاع، وهو ما يتماشى تمامًا مع فلسفة كونتي التي تعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة والتهديد العمودي المستمر. كما أن الدوري الإيطالي يوفر له فرصة اللعب كأساسي فورًا، مقارنة بالمنافسة الشديدة على مركزه في أرسنال.
وتشير التقارير إلى أن نابولي يخطط للاستفادة من العقد الحالي لتيمبر، ما يجعل يناير الفرصة الأمثل لإتمام الصفقة قبل أن يرحل اللاعب مجانًا الصيف المقبل. ويأمل النادي في تعزيز وسط الملعب بالإضافة إلى دعم الدفاع والظهير الأيمن لضمان الاستمرار في المنافسة على لقب سيري آ، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الرابع بفارق نقطتين عن المتصدر بعد 11 مباراة.
عودة تونالي إلى ميلان بين الرغبة والقدرة!
أثار الإيطالي ساندرو تونالي التكهنات حول إمكانية عودته إلى ناديه السابق ميلان، بعد تألقه مع نيوكاسل يونايتد ومنتخب إيطاليا. وأوضح اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، عقب مباراة تصفيات كأس العالم ضد مولدوفا في سان سيرو، أنه يشعر بالحماس عند العودة إلى الملعب الذي قضى فيه ثلاث سنوات سابقًا، معربًا عن رغبته في إنهاء مسيرته مع الروسونيري وربما كقائد للفريق.
وتشير التقارير إلى أن عودة تونالي لن تحدث على المدى القريب، نظرًا لارتباطه بعقد طويل مع نيوكاسل يمتد حتى 2029، ولحاجته إلى رسوم انتقال مرتفعة، كما أكّد الصحفي الإيطالي كارلو بيليجاتي أن ميلان لا يملك حاليًا القدرة المالية لإتمام الصفقة، لكنه متأكد من رغبة اللاعب في العودة مستقبلًا.
منذ انطلاق مسيرته في بريشيا، لفت تونالي الأنظار، قبل أن ينضم إلى ميلان على سبيل الإعارة في 2020 ثم بعقد دائم في 2021، حيث لعب دورًا أساسيًا في خط الوسط وكان الدرع الدفاعي للفريق لموسمين متتاليين. وفي 2023، انتقل إلى نيوكاسل بصفقة كبيرة، وأصبح عنصرًا حيويًا في تشكيلة المدرب إيدي هاو، مع وجود تحديات قوية للفريق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الفترة المقبلة.
لويس إنريكي يختار مهاجم أتلتيكو مدريد لدعم هجوم باريس سان جيرمان
أعاد نادي باريس سان جيرمان اهتمامه بضم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، في ظل رغبة المدرب لويس إنريكي في التعاقد مع مهاجم متكامل يلعب دور "رقم 9" الديناميكي الذي يفتقده الفريق حاليًا.
وبحسب الصحفي ساشا تافولييري، فإن إنريكي يُعد من كبار المعجبين بقدرات ألفاريز الشاملة، خاصة من حيث الضغط العالي، والذكاء التكتيكي، والمرونة في اللعب سواء كمهاجم صريح أو كمهاجم متحرك خلف الخط الأمامي.
ويرى باريس سان جيرمان أن ألفاريز هو القطعة المفقودة في مشروعه التطويري الجديد، إلا أن العقبة الكبرى تتمثل في تقييم أتلتيكو مدريد الضخم للاعب، والمقدر بـ120 مليون يورو، ما يجعل الصفقة صعبة التحقيق في الوقت الحالي.
من جانبه، يبدو ألفاريز منفتحًا على الانتقال إلى الدوري الفرنسي، ولا يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز رغم اهتمام بعض الأندية هناك بضمه.
