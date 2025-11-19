أخبار الانتقالات | عودة مفاجئة من تياجو سيلفا لناديه السابق في أوروبا، وسانشو يرسم ملامح مستقبله خارج إنجلترا

أبدى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا اهتمامًا كبيرًا بجناح نادي كولن الألماني سعيد الملا، بحسب ما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، التي أكدت أن بطل الدوري الإنجليزي أرسل كشافين لمتابعة أداء اللاعب الشاب في المباريات الأخيرة.

ويُعدّ الملا، البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في البوندسليحا، ما جذب أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية.

وإلى جانب مانشستر سيتي، يراقب كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وضع اللاعب، غير أن التعاقد معه قد يكون صعبًا، إذ جدد كولن عقد جناحه الموهوب حتى عام 2030، ويُطالب النادي بمبلغ يقارب 40 مليون يورو مقابل السماح برحيله.