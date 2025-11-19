أخبار الانتقالات | عودة مفاجئة من تياجو سيلفا لناديه السابق في أوروبا، وسانشو يرسم ملامح مستقبله خارج إنجلترا

Getty Images Sport
أخبار الانتقالات
مانشستر سيتي يُزاحم بايرن ودورتموند على موهوب كولن
أبدى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا اهتمامًا كبيرًا بجناح نادي كولن الألماني سعيد الملا، بحسب ما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، التي أكدت أن بطل الدوري الإنجليزي أرسل كشافين لمتابعة أداء اللاعب الشاب في المباريات الأخيرة.
ويُعدّ الملا، البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في البوندسليحا، ما جذب أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية.
وإلى جانب مانشستر سيتي، يراقب كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وضع اللاعب، غير أن التعاقد معه قد يكون صعبًا، إذ جدد كولن عقد جناحه الموهوب حتى عام 2030، ويُطالب النادي بمبلغ يقارب 40 مليون يورو مقابل السماح برحيله.
تحذير لمانشستر يونايتد من التعاقد مع نجم كريستال بالاس
حذّر المهاجم السابق لمانشستر يونايتد دوايت يورك المدرب الحالي للفريق روبن أموريم من التعاقد مع لاعب كريستال بالاس الشاب آدم وورتون، معتبرًا أن هناك «مبالغة إعلامية» حول قدراته. وأوضح يورك أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا «ليس الجواب المناسب» لمعاناة الفريق في وسط الميدان.
يونايتد يسعى للتعاقد مع لاعب وسط جديد في صيف 2026 بعد أن ركز في فترة الانتقالات السابقة على تعزيز خطي الهجوم وحراسة المرمى. النادي أجرى مفاوضات أولية مع برايتون بشأن كارلوس باليبا لكنه انسحب بسبب المطالب المالية المرتفعة، كما ارتبط اسمه مؤخرًا بلاعب نيوكاسل يونايتد إليوت أندرسون الذي بات من ركائز منتخب إنجلترا.
يورك شدد على أن الفريق يفتقر إلى لاعب رقم 6 من الطراز العالي، مشيرًا إلى أن كاسيميرو كان «متقلب المستوى»، رغم تحسنه هذا الموسم، وأن يونايتد بحاجة للاعب قادر على ضبط إيقاع اللعب والدفاع والتمرير المتقن في آن واحد.
يُذكر أن مستقبل كاسيميرو ما يزال غامضًا رغم رغبة أموريم في تمديد عقده لعام إضافي، وسط مخاوف تتعلق بعمره وأجره المرتفع الذي يبلغ نحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
صراع إنجليزي ثلاثي على سيمينو
أفادت تقارير سكاي سبورتس بأن أندية مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير تدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، نجم بورنموث، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ويتضمن عقد سيمينيو، البالغ من العمر 25 عامًا، شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين مكافآت، يمكن تفعيله مع بداية شهر يناير. وكان اللاعب قد وقّع مؤخرًا عقدًا طويل الأمد مع بورنموث، لكنه أصر على إدراج هذا الشرط في ظل رغبته بالانتقال إلى نادٍ أكبر في المستقبل القريب.
ويمثل سيمينيو أحد أبرز عناصر بورنموث الهجومية هذا الموسم، إذ جذب اهتمام كبار الدوري الإنجليزي بأدائه القوي وسرعته وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.
ويزيد من جاذبية الصفقة أن منتخب غانا لن يشارك في كأس أمم إفريقيا المقبلة، ما يعني بقاء سيمينيو متاحًا مع ناديه خلال فترة الشتاء المزدحمة بالمباريات، وهو ما يعزز فرص انتقاله إلى أحد الأندية الطامحة للمنافسة على الألقاب.
خطوة عملية من سانشو لتحديد مستقبله
يواجه الجناح الإنجليزي جادون سانشو مستقبلًا غامضًا بعد فشله في إثبات نفسه خلال فترة إعارته الحالية إلى أستون فيلا، إذ كشفت تقارير عن دخوله في محادثات انتقال مع ثلاثة أندية تركية بارزة.
ووفقًا لموقع CaughtOffside، شوهد سانشو وممثلوه في إسطنبول خلال فترة التوقف الدولي، حيث عقدوا اجتماعات مع مسؤولي فنربخشه وبشكتاش وجلطة سراي في أحد الفنادق الفاخرة. وقد عرض كل نادٍ رؤيته وخطته المستقبلية على اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، تمهيدًا للتعاقد معه في يناير المقبل.
ومن المتوقع أن يقبل سانشو تخفيض راتبه السنوي من 13 إلى نحو 7–8 ملايين جنيه إسترليني لتسهيل انتقاله، بعد أن فقد مكانه في مانشستر يونايتد وتراجع مستواه في السنوات الأخيرة.
وفي الوقت ذاته، يراقب دورتموند وضع لاعبه السابق، لكنه متردد بشأن مدى جاهزيته البدنية وقدرته على التأقلم مع أسلوب المدرب نيكو كوفاتش.
عودة مفاجئة من تياجو سيلفا لناديه السابق في أوروبا
يبدو أن المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا قد يكون في طريقه إلى عودة مفاجئة إلى ناديه السابق ميلان، بحسب تقارير صحفية إيطالية، إذ يخطط “الروسونيري” لضمه مجددًا من فلومينينسي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
سيلفا، البالغ من العمر 41 عامًا، عاد إلى موطنه في صيف 2024 ليخوض تجربته الثالثة مع فلومينينسي، بعد مسيرة حافلة شملت محطات ناجحة مع ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي، حيث تُوّج مع الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب زميله السابق كريستيان بوليسيتش، الذي يتألق حاليًا مع ميلان.
وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا، فإن إدارة ميلان تبحث عن مدافع صاحب خبرة يعزز الخط الخلفي تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، الذي سبق أن درّب سيلفا في فترته الأولى مع الفريق بين 2009 و2012. ويرى النادي أن سيلفا يمثل خيارًا مثاليًا لما يتمتع به من قيادة وثبات وخبرة كبيرة في أعلى المستويات.
سيلفا لا يزال يقدم أداءً قويًا في البرازيل، حيث خاض 41 مباراة هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف، وقاد فلومينينسي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025. ورغم أن عقده يمتد حتى صيف 2026، إلا أن اللاعب لم يستبعد فكرة خوض تحدٍ أوروبي أخير قبل اعتزاله.
