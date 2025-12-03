Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | كومباني يرد على شائعات خلافته لجوارديولا، وموقف جديد من تشيلسي بشأن نجم ميلان
مستقبل سلوت .. جيرارد في قائمة الانتظار
ذكرت تقارير إنجليزية أن ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي السابق، طُلب منه أن يكون على أهبة الاستعداد لتلقي مكالمة من إدارة النادي، في ظل تزايد الغموض حول مستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت داخل ملعب أنفيلد.
يأتي ذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، إذ فاز ليفربول في مباراتين فقط من آخر خمس مواجهات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليهبط إلى المركز الثامن بفارق تسع نقاط عن المتصدر آرسنال. ورغم الفوز الأخير على وست هام الذي أنهى سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم حول قدرة سلوت على تصحيح المسار.
المدافع الإنجليزي السابق ريو فيرديناند كشف عبر قناته على “يوتيوب” أنه تحدث مؤخرًا مع جيرارد قائلًا له “قلت له أثناء تناولنا الطعام: عليك أن تُبقي أدواتك جاهزة يا صديقي، فقد تتلقى مكالمة لتعود كمدرب مؤقت. أشعر أن الضغط الجماهيري قد يدفع الإدارة لاتخاذ قرار، وفي مثل هذا الموقف سيكون جيرارد، أسطورة النادي، الخيار المثالي لتهدئة الأوضاع.”
كومباني يرد على شائعات خلافته لجوارديولا
قلل البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، من أهمية الأحاديث التي ربطته بتولي تدريب مانشستر سيتي مستقبلًا، بعد تصريحات من مسؤول في النادي البافاري رجّح فيها أن يكون خليفة بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد.
وقال كومباني في تصريحات صحفية "قلت مرارًا إنني لا أعلق على تصريحات أولي هونيس، وأنا أكن له احترامًا كبيرًا. لكن في كرة القدم لا يمكنني التفكير بعيدًا إلى هذا الحد. تركيزي الآن على بايرن ميونخ وما يمكننا تحقيقه في الوقت الحالي. أحب أن أعيش اللحظة التي أمامي، فهي تستغرق كل وقتي. ليس لدي أي أفكار حول فرق أخرى، فأنا لا أرى أمامي سوى بايرن ميونخ."
يذكر أن كومباني، الذي صنع مسيرة أسطورية كلاعب مع مانشستر سيتي، يتولى قيادة بايرن ميونخ منذ الصيف الماضي في أول تجربة تدريبية له مع نادٍ أوروبي كبير.
اقتحام مفاجئ من توتنهام لسباق الفوز بخدمات سيمينو
يستعد نادي توتنهام هوتسبير لتكثيف مفاوضاته مع نجم بورنموث الغاني أنطوان سيمينيو، في ظل منافسة قوية من ليفربول ومانشستر سيتي على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.
وبحسب تقارير إنجليزية، يمتلك سيمينيو شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 65 مليون جنيه إسترليني (86 مليون دولار)، وهو ما تدركه جيدًا الأندية المهتمة بخدماته. ويعد اللاعب من أبرز نجوم الموسم الحالي، بعدما سجل 6 أهداف وصنع 3 خلال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن توتنهام يسعى بقوة للتوقيع مع الدولي الغاني بعدما فشل في التعاقد مع أكثر من جناح في الصيف الماضي، إذ اكتفى بضم محمد قدوس، بينما لم يتمكن من جلب البرازيلي سافينيو من مانشستر سيتي.
رغم ذلك، يواجه توتنهام موسمًا صعبًا تحت قيادة مدربه توماس فرانك، حيث يحتل النصف السفلي من جدول الترتيب بعد فوز واحد فقط على ملعبه منذ انطلاق الموسم، ما يضع مدربه تحت ضغط كبير قبل فترة الانتقالات المقبلة.
يُذكر أن سيمينيو من مشجعي آرسنال منذ طفولته، وهو ما قد يعقّد انتقاله إلى الغريم اللندني توتنهام. إذ قال اللاعب في تصريحات سابقة لمجلة ذا أتلتيك "أنا من مشجعي آرسنال، لكني لا أخلط بين مشاعري وعملي. أريد اللعب في نادٍ كبير والمشاركة في دوري الأبطال، وهذا يتطلب الكثير من العمل والتألق المستمر."
تشيلسي يبتعد عن حارس مرمى ميلان
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أن نادي تشيلسي لم يحقق أي تقدم في محادثاته مع حارس مرمى ميلان، مايك ماينيان، بشأن انتقال مجاني محتمل.
وأشار رومانو إلى أن النادي اللندني يكتفي حاليًا بالحارس روبرت سانشيز، ويركز أيضًا على تطوير الحارس الشاب مايك بندرز لضمان مستقبل مستقر في مركز حراسة المرمى.
الحارس الفرنسي مرتبط بعقد مع ميلان ينتهي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لا اتفاق حول تجديده رغم مساعي النادي الإيطالي لذلك.
كوكوريلا يكشف: مانشستر سيتي أبدى اهتمامه قبل انتقالي إلى تشيلسي
كشف الظهير الإسباني الدولي مارك كوكوريلا أن نادي مانشستر سيتي أبدى رغبته في ضمه قبل انتقاله من برايتون إلى تشيلسي.
وقال كوكوريلا في تصريحات لبرنامج Informe "مان سيتي كان يريدني قبل أن أنتقل إلى تشيلسي. كانوا في قمة عطائهم، أحد أفضل الفرق في العالم. كنت أرغب في الانتقال، وعندما يأتي عرض من جوارديولا، ستفعل كل ما يلزم. لكن الأندية لم تتمكن من التوصل لاتفاق."
روما يُجهز خطة "زيركسي" البديلة
أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما يدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم ماتيس تيل من توتنهام، كخيار بديل في حال فشل صفقة يوشوا زيركسي نجم مانشستر يونايتد.
وذكرت صحيفة "إل ماسيجيرو" أن النادي الإيطالي على تواصل مستمر مع ممثلي اللاعب منذ أسابيع، بينما وضع المدير الفني جيان بييرو جاسبريني زيركسي كأولوية، ويسعى المدير الرياضي فريدريك ماسارا لترتيب صفقة إعارة أولية.
لكن تصريحات زيركزسي بعد المباريات، التي أظهر فيها سعادته في مانشستر يونايتد، أرجأت جهود روما، إذ تُرى هذه المواقف العامة كعائق محتمل ويثير الشكوك حول إمكانية سعي اللاعب للرحيل في منتصف الموسم.
يُذكر أن المدرب روبن أموريم يعتمد على زيركسي في قيادة الخط الأمامي، خاصة مع غياب توقيع الصيف بنجامين شيشكو للإصابة، كما أن هجوم يونايتد سيشهد المزيد من النقص عندما يغادر برايان مبيمو وأماد ديالو للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.
