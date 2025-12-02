أخبار الانتقالات | ليفربول يستهدف نجم وسط ريال مدريد، وحارس مانشستر سيتي يُخطط للرحيل خلال يناير

وجه النجم البلجيكي كريستيان بينتيكي رسالة شكر علنية إلى نادي دي سي يونايتد وجماهيره، بعد أن قرر النادي عدم تفعيل خيار تمديد عقده لعام 2026، بحسب ما جاء في تصريحاته لمشجعي الفريق.

وكان النادي قد أشار في وقت سابق إلى وجود مفاوضات حول عقد جديد، لكن المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا – والذي أمضى ثلاثة مواسم في العاصمة الأمريكية – نشر رسالة وداع أكد فيها مغادرته النادي.

وقال بينتيكي: "شكرًا لنادي دي سي يونايتد"، معبّرًا عن امتنانه لزملائه في الفريق وللجهازين الفني والإداري، ولجماهير النادي على دعمهم منذ انضمامه عام 2022، مؤكدًا أن رحلته في ملعب “أودي فيلد” قد انتهت.

وخلال ثلاثة مواسم قضاها في الدوري الأمريكي (MLS) بعد انضمامه من كريستال بالاس صيف 2022، كان بينتيكي أحد أبرز نجوم الفريق هجوميًا، إذ ساهم في تسجيل 47 هدفًا وصناعة 10، بينها 30 هدفًا في موسم 2024 الذي تُوِّج خلاله بلقب هدّاف الدوري الأمريكي.

ومع دخوله مرحلة الانتقال الحر، يدرس بينتيكي الآن خياراته المقبلة، سواء بالبقاء في الدوري الأمريكي مع نادٍ جديد، أو خوض تجربة جديدة خارج الولايات المتحدة.