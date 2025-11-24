(C)Getty Images
أخبار الانتقالات | فليك يكشف نوايا برشلونة تجاه إريك جارسيا، وقرار مفاجئ من كريستال بالاس بشأن مارك جيهي
مانشستر يونايتد يقترب كثيرًا من نجم وسط وولفرهامبتون
من المتوقع أن ينجح نادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب روبن أموريم في حسم صفقة التعاقد مع نجم وسط وولفرهامبتون البرازيلي جواو جوميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب موقع Trivela، فإن المفاوضات بين الناديين شهدت تقدمًا ملموسًا خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن تُحسم الصفقة مقابل حوالي 50 مليون يورو.
ويعد جوميز من أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقد جذب اهتمام مانشستر يونايتد بفضل مستوياته القوية وقدرته على الجمع بين القوة البدنية والدقة في التمرير، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز خط الوسط في النصف الثاني من الموسم.
اكتشاف كأس العالم تحت 17 عامًا يُشعل صراع ثنائي مانشستر لضمه
دخل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في صراع قوي من أجل التعاقد مع الموهبة البوركينية الصاعدة محمد زونجو، لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 15 عامًا، والذي لفت الأنظار بأدائه المذهل في كأس العالم تحت 17 عامًا.
وبحسب موقع Africa Foot، فقد أجرى الناديان بالفعل محادثات رسمية مع أكاديمية تيناكورو التي ينتمي إليها اللاعب، في ظل تزايد اهتمام كبار الأندية الأوروبية بخدماته.
زونجو قدّم أداءً لافتًا خلال البطولة، حيث ساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وحصل على جوائز أفضل لاعب في المباراة أكثر من مرة، وقاد منتخب بوركينا فاسو للوصول إلى ربع النهائي، ليصبح أحد أبرز المواهب الإفريقية الواعدة على الساحة العالمية.
قرار مفاجئ من كريستال بالاس بشأن جيهي
قد يتلقى ليفربول دفعة قوية في سعيه للتعاقد مع المدافع مارك غيهي، بعدما بدأ نادي كريستال بالاس يفكر في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب موقع Football Insider، يدرس كريستال بالاس إمكانية التخلي عن قائده ومدافعه الأساسي مارك جيهي في يناير، وهو ما قد يمثل خبرًا سارًا للأندية المهتمة بضمه، وعلى رأسها ليفربول الذي يبحث عن قلب دفاع جديد لتعزيز صفوفه.
ويحظى جيهي أيضًا باهتمام من ريال مدريد وبايرن ميونخ، حيث يراقبان وضع اللاعب تمهيدًا للدخول في سباق التعاقد معه في حال قرر بالاس فتح باب الرحيل رسميًا.
قرار كريستال بالاس يبدو مفاجئًا بالنظر لرفضه التام التخلي عن المدافع في سوق الانتقالات الصيفي الأخير إلا في اللحظات الأخيرة لصالح ليفربول، وقد أدى ذلك التأخير في حسم القرار لفشل الانتقال.
كونتي يحسم مستقبله مع نابولي
قلّل مدرب نابولي، الإيطالي أنطونيو كونتي، من أهمية الشائعات التي تحدثت عن رحيله، وذلك بعد الجدل الذي أثاره منشور رئيس النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قال فيه إنه «استعاد الفريق» عقب الفوز على أتلانتا يوم السبت.
وأكد كونتي التزامه الكامل بمواصلة عمله مع النادي الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي قبل ستة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن تركيزه ينصب على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.
وجاءت تصريحات كونتي بعد فوز نابولي 3-1 على أتلانتا، وهو الانتصار الذي أعاد الفريق إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي (السيري آ)، ليؤكد بذلك عودته القوية إلى المنافسة على القمة.
حارس مرمى وست هام يجذب اهتمام الأندية الإيطالية
يبدو أن حارس المرمى الدنماركي مادس هيرمانسن، المنضم حديثًا إلى وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قد يكون في طريقه لمغادرة النادي قريبًا، بعد أن بدأت أندية إيطالية في التحرك لضمه.
وبحسب الصحفي التركي إكرم كونور، فإن أربعة أندية من الدوري الإيطالي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع الحارس، وهي فيورنتينا وتورينو ولاتسيو وأودينيزي، حيث تتابع جميعها وضعه عن كثب تمهيدًا لتقديم عرض رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
هيرمانسن لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم مع وست هام منذ انضمامه، وهو ما يجعله يفكر في الرحيل بحثًا عن دقائق لعب أكثر. ويُعد الحارس الدنماركي صاحب الـ24 عامًا من الأسماء المميزة في مركزه، وقد أثبت جدارته سابقًا مع ليستر سيتي، ما يجعله خيارًا جذابًا للأندية الباحثة عن تعزيز مركز الحراسة.
وتشير التقارير إلى أن الانتقال إلى الدوري الإيطالي قد يكون خطوة مناسبة لإعادة مسيرته إلى المسار الصحيح.
فليك يكشف نوايا برشلونة تجاه إريك جارسيا
كشف مدرب برشلونة، هانسي فليك، عن نوايا النادي تجاه المدافع إريك جارسيا، مشيرًا إلى أنهم يعملون حاليًا على تجديد عقده وحسم مستقبله مع الفريق.
وقال فليك للصحفيين: «نعمل على تجديد عقد إريك غارسيا. كلنا نرى مدى التحسن الذي حققه إريك وثقته الكبيرة في نفسه. إنه يقدم مستوى رائعًا. وجود إريك أمر رائع لأي مدرب، فهو يلعب على مستوى عالٍ في عدة مراكز».
خطوة مفاجئة من فابيان شار بشأن مستقبله
قد يرحل المدافع الأساسي لنادي نيوكاسل يونايتد، فابيان شار، عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويظل مستقبل شار مع نيوكاسل غير واضح، حيث ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم الحالي. وبينما من المتوقع أن يغادر الفريق كوكيل حر في الصيف، أفاد تقرير من موقع Football Insider أن الدولي السويسري قد يبحث عن رحيل مفاجئ منتصف الموسم، مما يفتح الباب أمام الأندية المهتمة للاستفادة من فرصته.
إعلان