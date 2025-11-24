أخبار الانتقالات | فليك يكشف نوايا برشلونة تجاه إريك جارسيا، وقرار مفاجئ من كريستال بالاس بشأن مارك جيهي

من المتوقع أن ينجح نادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب روبن أموريم في حسم صفقة التعاقد مع نجم وسط وولفرهامبتون البرازيلي جواو جوميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب موقع Trivela، فإن المفاوضات بين الناديين شهدت تقدمًا ملموسًا خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن تُحسم الصفقة مقابل حوالي 50 مليون يورو.

ويعد جوميز من أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقد جذب اهتمام مانشستر يونايتد بفضل مستوياته القوية وقدرته على الجمع بين القوة البدنية والدقة في التمرير، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز خط الوسط في النصف الثاني من الموسم.