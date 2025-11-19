كاد حارس الهلال بعد الهزيمة أمام الاتحاد ورفض تجاهله للصحفيين فتقمص أجواء "الأفراح الشعبية" .. غرائب وطرائف "إسحاق" ياسين بونو

دائمًا ما يخطف أبناء نجوم كرة القدم الأنظار في كل ظهور لهم، فكما يتفاعل الجمهور مع لقطات تألق أبائهم داخل المستطيل الأخضر، يفعلون كذلك مع أطفالهم، خاصةً إن كان هؤلاء ممن يمتازون بالتصرفات العفوية الطريفة، بعيدًا عن الخجل من عدسات الكاميرات أو الحضور الجماهيري الضخم.

أشهر من ينطبق عليهم هذا في وقتنا الحالي هو "إسحاق"؛ نجل النجم المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال، الذي يمتاز بالجرأة وخفة الظل وحب مداعبة الحشود المتجمعة حول والده، بل أنه أحيانًا يكيد والده نفسه أمام الصحافة بتصرفاته العفوية، فما يكون من بونو إلا أن يقف ناظرًا له بابتسامة عريضة على وجهه.

ابن الخمس سنوات (مواليد سبتمبر 2020 بحسب المتداول) كان بداية تعرف الجمهور به في كأس العالم قطر 2022، الذي شهد نجاحًا منقطع النظير للمنتخب الغربي، حيث كان يرافق والدته "إيمان" في حضور مباريات أسود الأطلس من المدرجات، ومن وقتها أصبح يرافق والده في الكثير من مباريات الهلال حاليًا، ويظهر كذلك في الحصص التدريبية للزعيم، مداعبًا نجوم الفريق.

وبقدر ما سلطتنا الضوء كثيرًا على نجاحات والده في السنوات الأخيرة سواء الدولية أو مع الفرق، حان الآن دور "إسحاق" لنعرفكم أكثر على أحد أفراد عائلة النجم المغربي، لعله يصير يومًا خليفة بونو في الملاعب، لكن لحين ما يحدث ذلك، دعونا نسلط الضوء على الفكاهة التي يضفيها في كل ظهور له..